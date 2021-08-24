【香港小姐2021】12強佳麗為決賽提早拉票　宋宛穎靠師姐李嘉欣啟發靈感

▲ 宋宛穎在準決賽問答環節表現出色，提升奪冠機會。

《2021香港小姐競選》最後12強佳麗：12強佳麗：2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、12號葉靖儀、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴、18號莫韻諰、19號施茉莉、20號梁菁琳於上周日（8月22日）晚上誕生，決賽將於9月12日舉行。

今屆佳麗無論外貌、學歷、才藝、身段以及意志力等多方面均競爭激烈，為了爭取更多支持，一眾佳麗完成準決賽後馬上拍片「拉票」，回顧決賽表現之餘，並承諾決賽當日做得更好。

▲ 宋宛穎稱問答環節的答案，全靠李嘉欣師姐啟發靈感。

宋宛穎楊培琳夠急才

在準決賽當晚憑藉在問答環節的突出表現成功彈出的8號宋宛穎及10號楊培琳均謙稱沒有急才，故對自己「情急智生」大感驚訝。

分別以「淡雪草苺」、「香印提子」、「蘋果」三種不同生果形容大會評判朱玲玲、王幼倫及余錦基的宋宛穎透露，全靠師姐李嘉欣啟發靈感：「當年李嘉欣師姐被問到咩食物最能代表香港小姐，佢答話燕窩，因為燕窩矜貴又有氣質。」

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關楓馨梁凱晴自覺太緊張

她又指其實自己當晚表現緊張，為了在決賽日克服心理障礙，故會事前進行口才特訓：「我會自言自語同埋自己同自己講多啲嘢。」楊培琳亦直指自己準決賽表現緊張，主要是因為廣東話講得不好，故會在決賽前夕加強練習廣東話增添自信，並有信心自己可繼續進步。

至於熱門佳麗4號關楓馨及15號梁凱晴則異口同聲指自己準決賽表現未夠放鬆，關楓馨透露有反覆思考準決賽表現，汲取經驗及教訓希望決賽表現更好。

▲ 宋宛穎稱問答環節的答案，全靠李嘉欣師姐啟發靈感。

梁凱晴則笑言完成比賽後，收到大批好友鼓勵指其表現淡定，但其實「自己知自己事」，並期望決賽能進入「快手快腳」模式：「例如換衫、換妝、走位我都希望自己做得快啲，咁樣就可以爭取時間平復心情同埋展現更淡定同自信嘅自己。」

另一熱門佳麗3號陳聖瑜，則指決賽致勝策略是繼續努力Keep弗，讓身段維持最完美狀態。