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【MOOVLive】謝安琪相隔兩年再開騷　Kay抗拒母女檔合作【附換領詳情】

娛樂 17:05 2021/08/24

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謝安琪年底舉行音樂會。

謝安琪時隔兩年再踏舞台，Kay將跟音樂平台MOOV合作，於12月29日舉行《MOOV Live謝安琪》，Kay並希望透過是次演出，用音樂療癒樂迷，為大家帶來正能量。

今日Kay為音樂會出席活動，表示當晚除了會演唱新曲《離不開》之外，亦會演唱多首經典歌曲。

是次宣傳海報，Kay與MOOV邀請了著名插畫師Vivian Ho及著名攝影師Simon C參與製作。Simon C拍攝的照片加上Vivian Ho的海浪、辛夷花、蘆葦草及白鴿的插畫比喻人生的不同情緒。意境唯美，清新優雅。

Kay現時自資出歌。

Kay之後受訪，承諾開騷前至少會再推出一首新歌，早前《離不開》播放成績理想，兼任曲詞編監的Kay表示很感恩，因為不同以往有大公司資源，現在要一手一腳去做，幸而付出有回報，就有滿足感。

Kay又指現在自己既是投資者，又要負責唱片品牌的營運，而且自己高要求，才知成本很高，但會學更精打細算。

同場加映：193+JNY訪問

現時女兒張靖也會自彈自唱，Kay坦言不少廣告商郤邀母女檔合作，但她都推辭，因為不想小孩子童真被破壞，也不想孩子要適應辛苦的工作環境，更笑言等她們長大才唱歌，到時會簽她們。」 

《MOOV Live謝安琪》所有門票均由信用卡客戶獨家專享，門票不設公開發售。詳情如下：

東亞銀行信用卡新客戶須於2021年9月30日前同時申請東亞銀行World Mastercard卡及東亞銀行i-Titanium卡及符合指定要求，首2,500名新客戶可以得到現場門票兩張，其餘客戶亦可獲網上直播代碼！

東亞銀行信用卡現有客戶簽賬滿指定金額並於BEA Mall app登記即可獲抽獎機會1次，有機會贏取現場門票兩張 (名額120位) 或網上直播代碼。
 

撰文 : TOPick柴犬出動

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