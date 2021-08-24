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Robynn產後出歌分享為母心情　葉晴晴剪短髮喻重新出發

娛樂 16:33 2021/08/24

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Robynn產後首出歌。

前Robynn&Kedny成員葉晴晴（Robynn）再度回歸廣東歌樂壇﹐重新出發追尋夢想，新手媽媽Robynn以11個字長的歌名中分享心情：「尚有一堆理由顯出我優秀」！

Robynn個人發展之後，去年推出3首英文歌，更踏入人生新一頁，多了一位小糥米，雖然經歷過的一切徹底顛覆了Robynn的世界，但她從不認為當了媽媽就會阻礙創作。

為MV剪髮。

個人第一首粵語歌曲《尚有一堆理由顯出我優秀》也是懷胎期間孕育出來，錄音時的心態也彷彿像在鼓勵著未來的自己，不要因為日後當了媽媽而放棄自己的夢想。

《尚有一堆理由顯出我優秀》這首廣東新歌與MV於今日（24日）同日上線，除是作曲人，Robynn更參予導演和剪接MV工作，她表示小休了10個月，一直留意樂壇及網絡平台宣傳的變化，亦把自己當作是新歌手，一切從新出發。

同場加映：193+JNY訪問

在MV之中亦有一幕即席剪髮，象徵蛻變回歸樂壇，呈現全新走型格路線的Robynn令人眼前一亮。

她透露今次構思MV女主角努力忘記分手悲傷重新出發，除了是自己的心聲，都可以讓大家有共鳴感，正如經歷年多的疫情困擾，無論發生什麼事，大家都在時間療傷，繼續相信自己可以從新出發!

8月30日亦是Robynn生日，她表示送給自己的一份生日禮物，就是準備好蓄勢待發回歸樂壇，象徵經歷過的一切。讓Robynn花光所有力氣，以全新的自己療傷之後再度出發。

撰文 : TOPick柴犬出動

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