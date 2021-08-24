林明禎太忙沒時間交男友　吳諾弘澄清自己生得不矮：張振朗太高

香港劍擊代表吳諾弘、大馬女神林明禎現身海港城出席服裝品牌新店開張活動，引來大批市民圍觀，場面熱鬧。吳諾弘在今屆奧運劍擊團體賽中表現英勇，成為該項目新星，他除剖析奧運比賽心情外，更分享日常訓練細節、對服飾、裝備的要求，令在場的市民對他更深入的了解。

同場的林明禎近日忙於拍攝電影，為保持優美的身材，不時做運動修身，她坦言香港氣溫非常熱，所以對運動服要求甚高，由舒適透氣度、設計都非常重視，亦不時當時裝著去街。

林明禎未有男友

吳諾弘、林明禎二人現場齊齊示範「拉筋」，為亮燈儀式掀起序幕，其後一同「踏單車」將燈牌點亮，成為活動高潮。

林明楨之後接受訪問表示，今次是她逗留香港最長一段時間，皆因有兩部電影在拍攝，還有工作在接洽，雖然香港生活指數高，仍想長留香港發展。

她笑言:「最喜歡食咖哩魚蛋，曾想過回馬來西亞時開魚蛋小食店，但未有找到醬料秘方。」問到留港可有交到男友，表示太忙沒交到男友。

提到同場劍擊代表是否她選男友類型？她笑言：「不敢當!不過當知道今天活動與他同台，我已經好興奮！」

吳諾弘指張振朗太高

今次是吳諾弘出戰東京奧運會後首次出席服裝品牌活動，問到童星出身的他會否考慮重返娛樂圈進發，他回答：「暫時未想到，現在目標是向世界排名十名進發。」

另提到現時很多人將他與「少年劍神」張振朗比較，吳諾弘笑言：「的確是，但我想澄清一下，因為他很高，跟他站在一起我們似有距離，其實我都有175米高，身型並不輸蝕！」