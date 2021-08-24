【施政報告】教聯會提9項建議　倡成立愛國教育支援中心及全面推行小班教學

▲ 教聯會今日（24日）就新一份《施政報告》的教育措施提出9項建議，（左起）教聯會副主席鄧飛、主席黃錦良及理事蔡麗芳。（教聯會提供）

新一份《施政報告》將於10月初公布，教聯會今日（24日）就教育施政提出9項建議，包括成立愛國教育支援中心，以支援學校推行國家安全教育，以及全面推行小班教學等，該會盼政府回應業界訴求，建構更好的教育生態。

教聯會指出，受各種原因影響，各級學校的學生人數持續減少，不少學校新學年面臨縮班，如何穩定教育生態成為教育界「當前急務」，該會要求教育局盡快推出應對措施，當中尤其需要加強支援取錄跨境生的學校，避免有學校因流失大量跨境生而引致縮班。該會建議維持學校上學年的開班數目，凍結教師人手，並在點算學生人數方面提供更大彈性，長遠改善班師比例，全面推行小班教學，以提升教學質素。

至於幼稚園，該會建議即時調高每名幼稚園學童的單位資助額，並提供一筆過撥款，讓幼稚園彈性使用，協助渡過難關。

該會認為，目前教師對國家安全教育相關課題的掌握「有待加強」，加上教材仍較缺乏，或影響推行成效，促請局方做好相關專業支援，建議成立愛國教育支援中心，全面支援學校推行國安教育，為教師舉辦專業培訓，並提供多元化教育活動，讓學生從中學習《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全等知識；並建議局方定期舉辦國安教育培訓講座、為不同年級學生提供適切教材、成立跨專業團隊支援國安教育等。

該會又指，現時小學缺乏中層管理人手，不利跨學科課程發展，認為教育局須盡快將理順小學中層人手及薪酬架構撥款，放上財委會議程，讓小學增設中層職位統籌愛國教育，以更有效推展相關工作，長遠應持續提升小學中層職位比例，增至全校教師一半，提升學校管理質素。

該會亦促請局方在疫情受控的大前提下，逐步讓學生回復正常校園生活，冀政府加強推動更多師生接種疫苗，包括降低到校外展接種服務的學生人數門檻，以及繼續推出疫苗假期、撇除跨境生人數計算計算全校接種率等，讓更多學校早日達到接種率達7成的全日復課條件。其餘建議措施包括推動高中課程改革順利落實、推動STEM教育、加強保護兒童及促進兩地教育交流等。

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責任編輯：馮琪雅