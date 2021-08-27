【校長專訪】英華小學校長教學生如教女　寄語家長︰衝口而出的話孩子記一世

▲ 英華小學校長陳美娟分享自己的教養心得。

即將踏入9月新學年，小朋友放暑假叉電過後，期待再次投入校園生活。直資男校英華小學校長陳美娟迎來上任後的第三個學年，她分享作為在職媽媽的感受，還有自己的教養心得。陳校長教學生如教女，要讓孩子盡力發揮最好的一面，希望小朋友「讀得又玩得」，兼顧學業及課外活動。

在職媽媽無悔付出

陳美娟校長與丈夫育有兩名女兒，26歲的長女是律師，22歲的次女則是醫科生。她自女兒出生以來都擔當著在職媽媽的角色，她認為在職媽媽需為自己定位，無論在職場還是家庭都要做好本份，強調工作崗位和母親的角色均責無旁貸，必須認真對待︰

工作時全心全意，同一時間盡力做好媽咪、太太、女兒的工作。

▲ 英華小學校長陳美娟教學生如教女，讓孩子盡力發揮最好的一面。（湯炳強攝）

世事並沒有完美，她本著盡我所能的態度去做每一件事。別人或許覺得她要兼顧事業與家庭很辛苦，但她形容這是「開心地去付出」，既享受過程也無悔付出。有人笑問陳校長，「你一日有36小時？」她幽默回應，「天父很好，秘密地多給我12小時，所以做多了很多事！」

在家擔當協調角色

父母教養孩子的想法一致可避免內鬨，不過陳校長指夫婦性格不一，處事方法亦不盡相同，她傾向做中間人。「煲湯熬了很久夠味嗎？要加鹽還是加水？」她就是擔當協調的角色，有時站在丈夫的角度出發，有時則在女兒的立場看，令親子關係保持和諧，維繫一家人的感情。

陳校長與丈夫的教養大原則，是讓女兒表現到自己最好的一面，在學習上獲得成功感，亦具備社交能力，能與好朋友一起學習及成長。不過，陳校長的丈夫覺得專注學業很重要，她卻認為孩子應「讀得又玩得」，可以同時兼顧學業及課外活動。

孩子在課外領域得到滿足感及成就感，亦不會讓自己學業太差。

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學業與課外活動能達致相輔相成的效果，只要女兒學好時間管理，令爸爸對她們的學業感到放心，自然會給予她們空間投入課外活動。

開明媽媽學會放手

早在女兒中二時，陳校長已慢慢放手讓女兒自立。她自覺是一個開明媽媽，希望做到「能放手的都放手」，但有些事情仍需清晰的界線及框架。她與兩個女兒的關係親密，從女兒小時候的pillow talk，母女一起洗澡傾心事，到她們長大成人，仍樂於與媽媽分享。陳校長形容與女兒是「critical friends」（關鍵朋友），能互相討論及學習，有感︰

做父母是終身學習的過程，孩子小時候由你話事，隨著長大見識增加，可能給予父母不同想法，我們要站在孩子角度看。

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兩個女兒都朝著自己的專業進發，別人看來她們都有一份優越的職業。陳校長指出子女不應為父母的期望而選擇工作，更重要是認清自己的能力及興趣，只因「工作是一輩子，做不喜歡的工作是很痛苦的事情。」女兒各有專業，日後選擇空間較多，她坦言孩子能供養自己，不必父母操心已是最大的回報。

鼓勵學生與自己比較

每個家庭都有其獨特性，每個孩子亦有自己的成長故事。作為校長，陳美娟希望發掘孩子的強項，學校就是他們發揮的舞台，另一方面避免孩子的弱項成為他們成長的絆腳石。學校儼如一個大家庭，有不同類型的小朋友，陳校長直言不能以一套方式切合所有人的需要︰

小朋友是獨立個體，不應與別人比較，反而鼓勵他們與自己比較。今天的你是否比昨天進步？

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她希望學生可以跑起來，將男生好玩好奇的心化成學習動能。她相信小朋友出現問題，背後有著不同的原因，家長不宜太快否定孩子。

即將9月開學，陳校長期望初入英華的男生更開心、更富陽光氣息。她笑言男生愛發問，校長轉數也要快，盡快給予答案，當男生覺得校長好玩得，就樂意與她分享天南地北。她指出英華男生較主動，學習較積極，學校除了讓學生發揮閃光點外，也不少得心靈教育，令他們內心更強大。

家長的說話影響深遠

不少家長平日與孩子關係良好，但每到教孩子做功課及溫習時卻勢成水火，引發很多親子衝突。為人父母都曾經歷過，陳美娟校長深明家長的難處，有時無法控制情緒，她只想跟家長說︰

要記得，你所做的任何事情都有後果，不要做出讓自己後悔的後果。

▲ 陳校長指家長衝口而出的說話，或許孩子會記一世，因此要控制自己的負面情緒。（受訪者提供相片）

家長可能因一時發洩，破壞與孩子長遠的關係，有些衝口而出的說話或許孩子會記一世，甚至影響一生。當父母知道自己所做的事情帶來後果時，便要勒住自己的負面情緒。陳校長認為最重要是小朋友是否已盡力做，家長又有否做好榜樣、提供適當的環境與支援，理性聚焦在孩子的行為上，避免感性爆發。

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記者：駱秀玲