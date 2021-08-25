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【學生優惠】港鐵學生優惠乘車新推電子申請　交表方法一文看清

社會 00:00 2021/08/25

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港鐵車費半價優惠涵蓋所有全日制院校及學校學生，受惠人數達40萬人。（資料圖片）

港鐵學生乘車優惠推出新措施，9月起全面接受電子表格申請，可利用MTR Mobile 及八達通app延續「學生身分」，學生毋須再親身往車站客務中心排隊交表，預計受惠學生高達40萬人。

即睇電子申請方法：

    點擊圖片放大
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以往全日制學生申請港鐵約半價車費優惠時，需先領取表格並填表，再到學校蓋校印，還要在車站交表，相對費時。由今年9月1日起，學生只需於MTR Mobile app遞交網上申請，並上載學生證核實身分，之後經港鐵審批，最後透過八達通App拍卡延續「學生身分」即可。

港鐵公司總經理（市務及客戶體驗）梁靜雯稱，已向參與計劃的學校介紹詳情。 長遠會研究引入其他電子服務，例如與票務相關的電子表格等，方便港鐵乘客。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

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