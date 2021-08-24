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【珍貴文物】太古「信望香港」細訴150載發展史　6大主題展區參觀者可變國泰機師

社會 21:32 2021/08/24

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參加者只要站在魔鏡前，就可以揀選喜愛職業，成為國泰航空機師或空中服務員。李志強攝

太古集團周五(27日)開始在中環8號碼頭的香港海事博物館內，設立「信望香港　信望未來」展覽，以6個主題展區展示太古集團在香港發展的150年歷史及成長故事。

太古展出一系列珍貴歷史文物及圖片，又以270度短片、體感互動的光影展示，並設有精采打卡位，包括一座巨型可樂汽水機、國泰航空A350商務客艙座位，及利用投射技術的魔鏡，讓參觀者變身為國泰航空機師或空中服務員。

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6個主題展區分別為「創業早期」、「從煉糖到汽水」、「航運演化」、「營造社區」、「建立航空樞紐」及「發揮潛能」，介紹太古自1870年在港開設首個辦事處後，以海事為起點，模擬1870年代蒸氣船航海之旅，當時作為溝通工具的解碼器及18世紀藍煙囪的輪船船票，極具觀賞價值；又可回到1907年開設的太古船塢，展出廠內的「旱塢」（Dry dock）模型及船塢員工使用的潛水頭盔。

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1881年開設的太古糖廠，展現太古糖不同年代的包裝、廣告及年曆卡等。展覽亦透過投影技術、影片及3D模型，重現太古及周邊地區的演變歷史及發展進程，當年太古糖廠與太古船塢更僱用了超過5,000名工人。

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太古「信望香港　信望未來」展覽 
日期：2021年8月27日至10月12日
開放時間：星期一至星期五：上午9時半至下午5時半
星期六、星期日及公眾假期：上午10時至晚上7時
地點：香港海事博物館 － 專題展覽及文化活動廳
費用：免費入場

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯　李志強

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