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【脊髓肌肉萎縮】罕見病勇士周佩珊勞工處實習　林鄭前往探訪

社會 21:38 2021/08/24

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罕見病勇士周佩珊勞工處實習，林鄭前往探訪（港府提供）

患有脊髓肌肉萎縮症的周佩珊，正在香港大學就讀四年級學士學位課程，她這個暑假參加了公務員事務局為殘疾學生設立的短期實習計劃，被安排在勞工處展能就業科香港區辦事處工作了7個星期，負責協助展能就業科的就業顧問為殘疾人士尋找工作和製作宣傳資料。

行政長官林鄭月娥昨到上環海港政府大樓探望正在勞工處短期實習的周佩珊，港府指，林鄭月娥在探訪交談時得悉周佩珊近年在藥物支援下，身體情況有所改善，而且十分喜歡實習期間的工作，更希望將來投考公務員。

林鄭月娥續指，港府十分重視殘疾人士福祉，又提到東京2020殘疾人奧運會今晚開幕，香港將派出24名運動員參加八個項目的賽事，她鼓勵市民透過電視支持我們的奧運健兒，推動他們爭取佳績。

公務員事務局自2016年起推出為殘疾學生設立的短期實習計劃，與其他政府實習計劃不同，計劃加入了訓練的元素，實習生派駐的部門需提供適當的訓練和講解，而每位實習生亦會獲配對一位有相當工作經驗的同事擔任導師，藉此讓公務員親身了解同學的天賦和潛能。今年參與實習計劃的殘疾大專學生有58名。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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