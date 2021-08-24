【創科新潮】數碼港CEO任景信：鼓勵初創回饋社會　最新錄逾1,650間企業

▲ 任景信稱，南區數碼港最新錄逾1,650間企業進駐。（林宇翔攝）

數碼港行政總裁任景信稱，南區數碼港最新已錄得逾1,650間企業進駐，初創涉及融資的資金逾185億元。他指數碼港除了專注培育人才外，也提升創科，還有公眾使命盼推動初創回饋社會。

他稱創科於疫情下仍有需求，尤其在商業模式、數碼科技應用等板塊有新突破。他舉例稱，有初創於社區推動STEM教育，向中學生提供課程，費用全免；也有企業於疫情下發起行動，對外提供疫情及適應新常態的資訊，包括在家學習、遙距學習等項目。也有網上裝修平台推出免費隔氣和排氣管檢查計劃，4,800公屋戶受惠。

他指數碼港2003年成立，全港約600間金融科技初創中，有一半來自當地；全港11間獨角獸企業中，就有5間來自該地。

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責任編輯：吳卓峰