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【強制檢測】14個指明地方再納強檢名單　國泰寰宇堂、機場Gordon Ramsay再上榜【附名單】

社會 21:57 2021/08/24

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14個指明地方再納強檢名單，國泰寰宇堂、機場Gordon Ramsay再上榜（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章）下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處14個指明地方的人士接受檢測。

受檢人士須於8月27日或之前接受檢測；若在8月22日至24日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：

A. 涉及 L452R 變異病毒株的初步確診個案曾到訪的14處地方：

1. 國泰貴賓室寰宇堂(香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口)--7月25日至8月16日期間曾身處人士 

2. 龍運巴士S65(東涌（滿東邨）開出往機場客運大樓（循環線）)路線 -- 7月25日至29日、8月1日、8月4日至6日、8月9日至10日或8月13日至14日任何一日的中午12時至下午5時期間曾乘搭人士

3. 龍運巴士N64(機場（地面運輸中心）開出往東涌（逸東）)路線 --  7月26日至30日、8月2日、8月5日至7日、8月10日至11日或8月14日至15日任何一日的凌晨零時至上午3時期間曾乘搭人士

4. 大家樂(東涌逸東商場2樓221號鋪) -- 8月15日下午3時至5時期間曾身處人士

5. 潮東廊(東涌逸東商場1樓114號鋪) -- 8月11日中午12時至下午5時期間或8月14日上午11時至下午2時期間曾身處人士

6. 莆田(香港國際機場一號客運大樓7樓7E181號鋪) -- 7月27日下午4時至7月28日凌晨零時、8月4日下午4時至8月5日凌晨零時、8月6日下午4時至8月7日凌晨零時、8月10日下午4時至8月11日凌晨零時或8月14日下午4時至8月15日凌晨零時期間曾身處人士

7. can.teen(香港國際機場一號客運大樓7樓7T090號鋪) -- 7月26日下午4時至7月27日凌晨零時、7月28日下午4時至7月29日凌晨零時、8月5日下午4時至8月6日凌晨零時或8月13日下午4時至8月14日凌晨零時期間曾身處人士

8. 必勝客(東涌東堤灣畔地下24號鋪) -- 8月12日下午4時至下午9時期間曾身處人士

9. 世窗冰室(東涌逸東商場地下18-19號鋪) -- 8月12日上午10時至下午3時期間曾身處人士

10. Gordon Ramsay Plane Food To Go(香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪) -- 8月9日下午6時至下午8時期間曾身處人士

11. 東涌東薈城（只包括商場）-- 8月12日下午2時至下午5時期間曾身處人士

12. 恒生銀行(港鐵東涌站) -- 8月12日下午2時至下午4時期間曾身處人士

13. 香港街市-逸東邨(東涌逸東商場地下) -- 8月15日下午6時至下午8時期間曾身處人士

14. 創興銀行(東涌逸東商場地下1及2號鋪) -- 8月14日上午10時至中午12時期間曾身處人士

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文

 

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