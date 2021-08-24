【律師會改選】投票程序晚上結束　何君堯、梁愛詩等現身投票

▲ 香港律師會今日改選5名理事，投票程序已於晚上結束。（經濟日報資料圖片）

香港律師會今日改選5個理事，共有11參選人，包括4名「開明派」及5名「專業派」，但爭取連任的羅彰南早前因自身及家人安全退選。外界關注，「開明派」能否取勝令律師會「變天」，引致政府終止合作關票。投票程序在晚上8時許結束。

前律師會會長、立法會議員何君堯稱，以往律師會改選氣氛和諧，又稱行業自管是業界特色，不欲看到政府終止與律師會合作，但若有人將律師會作為政治平台，運作脫離常軌，是可以理解為何港府會終止合作。

港區人大代表陳曉峰稱，擔心有反中亂港人士進入律師會，令律師會變得政治化，但他對律師會會員有信心，相信會作出明智選擇。

今日到現場投票的，還有前律政司司長梁愛詩、本身是理事的港大法律學院首席講師張達明等。

特首林鄭月娥上星期稱，若律師會被政治凌駕專業，會如教協般，考慮終止關係。而官媒亦曾就律師會改選，發表評論文章。

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責任編輯：陳宛彤