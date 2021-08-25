【劍擊熱潮】「家朗效應」掀劍擊熱　黃贊寄語家長勿冀孩子做張家朗而學劍擊

▲ 黃贊透過開合及閉合雙手向學生發出指令，從中練習反應及速度。（程致遠攝）

年輕運動員其中一項要面對的困難，就是一方面要專注訓練外，同時需要兼顧學業成績。黃贊多年來看到不少有潛質的劍士因學業放棄劍擊，認為家長與教練作出配合的話，可以同時兼顧兩者，更指有「學霸」的成功例子。另外，受「家朗效應」影響下，黃贊指，每日都收到家長查詢報名詳情，他寄語家長不應因希望小朋友學做張家朗而學劍擊，要視乎是否適合小朋友，同時應與教練作出配合。



▲ 受「家朗效應」影響，大批家長查詢報讀詳情。（程致遠攝）

▲ 受「家朗效應」影響，大批家長查詢報讀詳情。（程致遠攝）

▲ 受「家朗效應」影響，大批家長查詢報讀詳情。（程致遠攝）

▲ 受「家朗效應」影響，大批家長查詢報讀詳情。（程致遠攝）

▲ 受「家朗效應」影響，大批家長查詢報讀詳情。（程致遠攝）

▲ 受「家朗效應」影響，大批家長查詢報讀詳情。（程致遠攝）

▲ 受「家朗效應」影響，大批家長查詢報讀詳情。（程致遠攝）

【劍擊熱潮】辦劍擊學校產「劍神」張家朗等人才 前港隊代表及教練黃贊桃李滿門：冀達成「育劍育人」精神。詳情即看：【下一頁】

【劍擊熱潮】受邀到東奧任工作人員管熱身區 黃贊見港隊神情輕鬆惟不敢打擾怕影響他們準備。詳情即看：【下一頁】

【劍擊熱潮】黃贊指不會找張家朗等人當劍校「生招牌」 憂他們成眾人焦點影響訓練。詳情即看：【下一頁】

黃贊表示，受「家朗效應」影響，很多家長有意報讀課程。他提到，學校本身有40班常規課，另於今年暑期開設15班暑期班，每班7至8名學生，未有「家朗效應」之先已接近滿額。惟張家朗奪金後，他收到大批家長的查詢及報讀，「一日最多有60個電話」，另有由其他劍校學生「轉會」報名，即使加開5班，但仍供不應求。然而，他未有再加開班級，強調自己「重質不重量」。

他忠告家長不要因想小朋友做張家朗而去學劍擊，「這會令小朋友學習的原意失去」。他建議，家長可以讓小朋友嘗試這種運動是否適合自己，若不合適而又勉強去做的話，

小朋友痛苦，教練痛苦，家長也痛苦

他續指，若小朋友有意在劍擊發展，但家長擔心小朋友學業方面的發展的話，認為家長可與教練配合。他提到，香港劍擊界有很多學霸，如江妟惠在美國最高學府就讀、蔡俊彥港大畢業等，故證明學業及劍擊可以並存。

另外，家長亦關注學劍的成本，黃贊表示整套裝備只需要2,000多元，便可以外出比賽，而一套裝備亦可用3年，故不算昂貴。

受新冠疫情影響下，黃贊坦言劍擊學校的營運大受影響，但慶幸得到員工、教練及家長的體諒，加上自己的運動員性格，現時已經大為改善。他特別感謝業主恒隆集團每月因應疫情情況減租助他渡過今次難關，「對方（恒隆集團）願意體諒我們是培育人才的基地，更主動聯絡我看有沒有事情可以幫手」。

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒