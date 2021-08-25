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【劍擊熱潮】受邀到東奧任工作人員管熱身區　黃贊見港隊神情輕鬆惟不敢打擾怕影響他們準備

社會 07:00 2021/08/25

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黃贊受邀到東奧擔任工作人員，負責管理東奧劍擊賽熱身區、團體賽抽簽及派發入場手帶。（黃贊提供）

東京奧運受新冠肺炎疫情所影響下，大部分人難以有緣親赴日本，而黃贊則收到當地負責營運劍擊項目比賽的團體邀請，擔任比賽場地工作人員之一。他指，自己主要負責熱身區的場務，亦負責有關登記進場人士及團體賽抽籤事宜，因此有幸近距離留意到港隊選手的表現。

  • 黃贊受邀到東奧擔任工作人員，負責管理東奧劍擊賽熱身區、團體賽抽簽及派發入場手帶。（黃贊提供）
  • 黃贊受邀到東奧擔任工作人員，負責管理東奧劍擊賽熱身區、團體賽抽簽及派發入場手帶。（黃贊提供）
  • 看到自己的學生有幸踏上世界最高舞台，但黃贊未有刻意接觸他們，只有簡單的噓寒問暖，只因怕影響到他們的準備。（程致遠攝）
  • 作為前港隊成員及教練，亦看著自己的學生正在比賽，黃贊坦言非常緊張，又表示其他工作人員知道他來自香港的時候顯得非常興奮，更與他一起支持香港運動員。（資料圖片）
  • 作為前港隊成員及教練，亦看著自己的學生正在比賽，黃贊坦言非常緊張，又表示其他工作人員知道他來自香港的時候顯得非常興奮，更與他一起支持香港運動員。（資料圖片）

【劍擊熱潮】辦劍擊學校產「劍神」張家朗等人才 前港隊代表及教練黃贊桃李滿門：冀達成「育劍育人」精神。詳情即看：【下一頁】

【劍擊熱潮】「家朗效應」掀劍擊熱 黃贊寄語家長勿冀孩子做張家朗而學劍擊。詳情即看：【下一頁

【劍擊熱潮】黃贊指不會找張家朗等人當劍校「生招牌」 憂他們成眾人焦點影響訓練。詳情即看：【下一頁】

看到自己的學生有幸踏上世界最高舞台，但黃贊未有刻意接觸他們，只有簡單的噓寒問暖，只因怕影響到他們的準備，

有與港隊的人傾下計，始終家朗等人都是自己的學生，張小倫我都看著他大，但我不想影響他們，所以盡量保持距離

運動前的熱身對運動員非常重要，而熱身的過程中可以看到運動員的精神及肌肉等不同情況，更是能否發揮最佳狀態的關鍵之一。黃贊回想當時看到港隊熱身期間，港隊成員狀甚輕鬆，神情未有顯得緊張，並只進行普通的熱身及刺步等。他表示，港隊一早擬定好策略，並指出輕鬆的神態顯示出他們做好準備，

比賽之前已做好訓練，包括體能、技術及心理上的準備

打劍講求心態，做不足準備的話，屆時便沒有信心，之後做不到訓練的效果；如調整好心態及做足準備，自然能夠發揮應有實力

熱身區正正就在比賽場區的隔壁，另外亦設有大電視轉播會場的比賽情況。作為前港隊成員及教練，亦看著自己的學生正在比賽，黃贊坦言非常緊張，又表示其他工作人員知道他來自香港的時候顯得非常興奮，更與他一起支持香港運動員。

張家朗打決賽的時候，其他工作人員與我一樣那麼緊張，每得一分時便會興奮及吶喊；當張家朗取下最後一分的時候，我們已經起哄，而其他人亦向我表示『Very Good』，此刻我非常感動之外，亦感受到即使大家素未謀面，但劍擊將大家連成一線，我想這就是劍擊的魅力。

張家朗站上頌獎台舉起金牌，並契上國歌一刻，黃贊感動的同時，並想起自己辦劍擊學校的目標又再進一步。曾在當打之年，在1992年曾一度退役，在家庭與奧運之間選擇了前者的他表示，

去到奧運已是非常厲害，人生有幾多個年頭，即使自己去不了奧運，如今看到自己的學生站上最高舞台，總算做到『育劍』這個目標，希望將來有更多香港劍手奪得更多獎項

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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