【劍擊熱潮】辦劍擊學校產「劍神」張家朗等人才　前港隊代表及教練黃贊桃李滿門：冀達成「育劍育人」精神

▲ 黃贊桃李滿門，曾經出產三名世青賽冠軍，包括「劍神」張家朗及剛代表香港女子重劍隊出戰東奧的佘繕妡。（程致遠攝）

「劍神」張家朗在今年東京奧運贏得史上首面劍擊金牌，隨即成為全城焦點，而劍擊在香港亦掀起熱潮。這面金牌的背後，不止有著運動員的血與淚，亦有著孕育金牌的學校。曾為港隊代表及教練的黃贊於2002年成立劍擊學校，冀可達成「育劍育人」的精神。學校成立至今，學校成功培育到三名世界冠軍，當中包括「劍神」張家朗。黃贊希望，不論運動員或家長，最重要是全部人都要堅持，才可以將香港劍擊推向高峰。



▲ 黃贊在中四時首次接觸劍擊，學劍3年便代表香港青年隊出戰，曾於1990年北京亞運會與隊友奪得男子花劍團體銅牌。（程致遠攝）

▲ 黃贊桃李滿門，曾經出產三名世青賽冠軍，包括「劍神」張家朗及剛代表香港女子重劍隊出戰東奧的佘繕妡。（程致遠攝）

▲ 黃贊桃李滿門，曾經出產三名世青賽冠軍，包括「劍神」張家朗及剛代表香港女子重劍隊出戰東奧的佘繕妡。（程致遠攝）

▲ 黃贊在中四時首次接觸劍擊，學劍3年便代表香港青年隊出戰，曾於1990年北京亞運會與隊友奪得男子花劍團體銅牌。（程致遠攝）

▲ 黃贊在中四時首次接觸劍擊，學劍3年便代表香港青年隊出戰，曾於1990年北京亞運會與隊友奪得男子花劍團體銅牌。（程致遠攝）

▲ 黃贊在中四時首次接觸劍擊，學劍3年便代表香港青年隊出戰，曾於1990年北京亞運會與隊友奪得男子花劍團體銅牌。（程致遠攝）

▲ 黃贊桃李滿門，曾經出產三名世青賽冠軍，包括「劍神」張家朗及剛代表香港女子重劍隊出戰東奧的佘繕妡。（程致遠攝）

▲ 黃贊桃李滿門，曾經出產三名世青賽冠軍，包括「劍神」張家朗及剛代表香港女子重劍隊出戰東奧的佘繕妡。（程致遠攝）

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黃贊在中四時首次接觸劍擊，學劍3年便代表香港青年隊出戰，曾於1990年北京亞運會與隊友奪得男子花劍團體銅牌。在當打之時卻因受生活受逼，故一度放下劍擊及投身教練工作，隻身到匈牙利深造考取劍擊教練資格。惟在當時教練黃肇剛邀請下再赴劍塲，更成功在1994年英聯邦劍擊錦標賽奪男子個人花劍金牌，為首位香港劍擊運動員取得國際賽金牌。他同年退役並轉職港隊教練，帶領女子重劍隊征戰劍場，更取得不少佳績。

然而，面對資源短缺等不同因素，黃贊認為香港劍擊發展可以更有作為，加上多年海外比賽的經驗，故參考外國的做法於2002年成立劍擊學校，培訓新一代劍擊人才。

黃贊指，當時他帶領港隊成員參與國際性賽事，過程中發現到即時歐洲政府沒有提供很多資源於劍擊發展，但他們仍然誕生很多厲害的劍手。最後，他發現原來歐洲地區是以俱樂部形式進行發展，透過向家長收費，再聘請教練，意味不用等待政府資源亦可進行培訓，故認為可引入到香港。同時間，在黃贊眼中，香港的小朋友常讓人認為很嬌氣，不能捱苦及堅持，而劍擊正好讓他們可以建立良好及正確的做人態度。

我認為香港劍手可以有更好的表現，我認為我們不應止步在此

故此，「育劍育人」便成了黃贊創立學校的宗旨。他亦提到，學劍的過程中會學會觀察。

「育劍」的意思很簡單，就是訓練新一代學會劍擊，甚至能代表香港出戰；「育人」是希望透過劍擊培養他們做人，「因此劍擊是很需要堅持，在面對很累、很辛苦甚至很痛的情況下堅持下」。

劍擊需要觀察別人，如何做應該如何應對。亦需要面對困難，所以小朋友可以從劍擊學到如何面對這個困難，如何令到自己擁有一個正面的心態去面對，不要去害怕，不要放棄

運動員堅持及不放棄的精神亦能夠套用在黃贊身上。開辦學校投放了很多資源，包括租下僅得1000呎的地方等，但翌年之際卻面對「沙士」來襲，租金、職員開支等成本迎面以來，更令到他用盡自己的積蓄，同時亦有其他工作賺取金錢。

他憶述，那段時間的確很難捱，惟他當時就是有一句說話常在心中，而這句說話亦為「劍神」張家朗的口頭禪，「未到最後一分，未到最後一秒，一定不能認輸」，最終能夠成功堅持下去。黃贊同時感恩身邊的同事、教練及家長，成為一直支持自己的後盾。

未到最後一分，未到最後一秒，一定不能認輸

經歷過「沙士」及不斷的努力，幸運地得到優質的教練協助及穩定的場地，學校終於用了11年的時間，在2013年成功培育出第一個世界青年組冠軍—張藝馨，黃贊形容這是「平地一聲雷」；及後學校再成功出現第二個及第三個世界青年組冠軍—現「劍神」張家朗及剛代表香港女子重劍隊出戰東奧的佘繕妡。

走過黃贊的學校及其辦公室，除了大大小小的獎杯以外，在其辦公室上掛著「桃李滿門」四隻大字。除了張家朗外，今年東奧香港男子花劍代表隊4人中，另外蔡俊彥及吳諾弘亦為學生之一。另外，曾參加2012倫敦奧運的崔浩然及連寶香仍為門生之一。

常言十年磨一劍，但在黃贊眼中，一劍所需的時間比十年為多。「未必是十年磨一劍，其實不只的，你看看張家朗由10歲開始到現在24歲，那起碼是14年」。他亦坦言，如今香港劍壇的發展只是一個開始，需要大家一起堅持，

不只是運動員堅持，亦不只是教練堅持，總會要堅持，俱樂部要堅持，家長也要堅持，那我們才可以將香港劍擊繼續推向高峰

黃贊履歷：

1982年：接觸劍擊 1985年：首次代表香港青年隊，遠赴英國為期一個月訓練及參賽 1990年：奪北京亞運會男子花劍團體銅牌 1991年：亞洲錦標賽奪銅牌 1992年：退出港隊修讀國際劍擊教練課程 1994年：重返劍場並於英聯邦錦標賽及泰國公開賽取得個人及團體三金一銅成績 1994年-1998年：任港隊教練，曾帶領香港女子重劍隊，並於第五及第六屆亞洲錦標賽奪一銀兩銅成績 1998年：到香港劍擊總會負責發展及培育工作 2002年至今：成立「劍手創作室」（現名為香港劍擊學校）培養劍手 資料來源︰黃贊提供

▲ 黃贊桃李滿門，曾經出產三名世青賽冠軍，包括「劍神」張家朗及剛代表香港女子重劍隊出戰東奧的佘繕妡。（曾卓鋒攝）

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記者：曾卓鋒