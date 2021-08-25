【劍擊熱潮】黃贊指不會找張家朗等人當劍校「生招牌」　憂他們成眾人焦點影響訓練

▲ 黃贊認為資源與成績掛勾無可厚非。（程致遠攝）

本港在體育發展上一直推動普及化、精英化及盛事化，其中「精英體育資助制度」 建基於運動成績進行定奪，惟這種制度多年來飽受批評，稱或致資源出現傾斜。劍擊現時為體院A級精英項目之一，黃贊認為資源與成績掛勾無可厚非，並指本港劍擊發展有今時今日的成就得來不易，是經過很多年多人共同努力所得的成果。另外，對於自己學生勇奪佳績，黃贊坦言不會找他們當作劍校的「生招牌」，並稱擔心他們受傳媒鎂光燈影響訓練而偏離自己的目標。

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黃贊憶述，自己在1991年曾退出港隊，惟當時教練黃肇剛邀請他再赴劍場。

「阿贊啊，因為現在需要有成績，因為沒有成績的話，政府資源就會減少」。故此，他明白到若得不到成績，政府便減去資源，惟他認為很正常、很合理，「競技性運動就是這樣」

回顧本港劍擊發展至今，黃贊認為縱使面對資源所限制，但他認為很多地方可做得更好，包括可改變現時訓練模式，主力針對青少年，以免出現青黃不接情況，指劍擊總會可與俱樂部合作，加強更多的交流；或呼籲政府將資源撥於劍總，包括用作組織海外交流團等，另外可設更多工作坊等。

他亦表示，現時香港在男子花劍及女子重劍兩個項目在世界前列，其他項目則在亞洲前列，他希望未來所有項目均可走在世界前列，並在世界各大比賽取得佳績。

對於自己學生勇奪佳績，黃贊坦言不會找他們當作劍校的「生招牌」，一方面怕影響他們，另一方面不希望他們在長期在傳媒鎂光燈及眾人焦點下而偏離自己的目標。他續指，很多運動員過去就是因此這樣而走錯路，故認為教練或體院要做好監察他們的工作，避免他們走歪路及聚焦運動員的目標。

坦白說，人紅之後比人捧上天反為最危險，去到某個位就會飄，一飄開再要他們回來就很困難

我們作為教練，知道運動員一贏就死，因為他們或覺得自己很強，有機會一朝得志，其實很正常，人性來的，但作為教練就是要協助他們回來

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記者：曾卓鋒