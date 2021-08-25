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【智能愛人劇透】第17集劇情預告　家廉多姐酒後同睡一床

娛樂 09:02 2021/08/25

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《智能愛人》

由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第16集講到，家儀出席毒品派對被傳媒大肆報道……

同場加映：193+JNY訪問

第17集(25/8)

家廉遲遲不肯向多姐表白，多姐向愛情信箱AI夫人求助，藉機取悅家廉。

公司舉辦聚會，眾人喝得爛醉。

翌日，家廉和多姐在同一張床上醒來，更被同事們識破。

為保多姐聲譽，家廉當眾表白，二人終成情侶。

多姐到古家作客，竟在垃圾桶裡發現AI夫人的面具。

撰文 : TOPick柴犬出動

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