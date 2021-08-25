【智能愛人劇透】第17集劇情預告 家廉多姐酒後同睡一床 娛樂 09:02 2021/08/25 分享： 熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 ▲ 《智能愛人》 由李佳芯、陸永、馮盈盈、麥美茵、蔣志光、盧苑茵等主演《智能愛人》，第16集講到，家儀出席毒品派對被傳媒大肆報道…… 同場加映：193+JNY訪問 第17集(25/8) 家廉遲遲不肯向多姐表白，多姐向愛情信箱AI夫人求助，藉機取悅家廉。 公司舉辦聚會，眾人喝得爛醉。 翌日，家廉和多姐在同一張床上醒來，更被同事們識破。 為保多姐聲譽，家廉當眾表白，二人終成情侶。 多姐到古家作客，竟在垃圾桶裡發現AI夫人的面具。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 13:50 2021/08/19 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 17:16 2021/08/24 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 你可能感興趣 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 13:50 2021/08/19 【智能愛人】李佳芯為陸永呷醋超可愛 Ali狙擊情敵直指馮盈盈污糟多菌 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 13:22 2021/08/24 【智能愛人】蔣志光演廢老現實好學不倦 再展歌藝唱粵曲版《相逢何必曾相識》示愛 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 17:16 2021/08/24 【智能愛人】李佳芯否認曾主動求婚致分手 Ali親為搬入豪宅解畫 智能愛人 電視劇 TVB