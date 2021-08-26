【新冠肺炎】新增3宗輸入個案均涉L452R變種病毒　三人亦已接種疫苗　

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠肺炎疫情放緩，今日（26日）新增3宗輸入個案，分別由尼泊爾、希臘及巴基斯坦抵港，均已完成接種兩劑疫苗，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會。

今日新增3宗輸入確診個案，三人均已完成接種新冠疫苗，個案詳情如下：

第12,076宗：38歲男子，一直無病徵，由尼泊爾抵港，5月12日及6月2日在港接種兩劑復必泰疫苗

第12,077宗：47歲男子，一直無病徵，由希臘抵港，3月22日及4月12日在港接種兩劑復必泰疫苗，並於7月14日在港血液樣本檢測對新型冠狀病毒刺突蛋白抗體呈陽性

第12,078宗：34歲男子，一直無病徵，由巴基斯坦抵港，4月10日15月8日在港接種兩劑科興疫苗

由於卡塔爾航空營運於8月24日由卡塔爾多哈飛抵香港的QR818航班，有一名乘客經抵港檢測而確診新冠病毒，及有2名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，衞生署遂引用第599H章，禁止卡塔爾航空營運的客機在明日(27日)至9月9日期間從多哈着陸香港。

昨日（25日）本港新增5宗輸入個案，分別由菲律賓、杜拜、巴基斯坦及法國抵港，當中2人已接種新冠疫苗。至今本港個案累計12,075宗，包括12,074宗確診個案和一宗疑似個案。

惟港大微生物學系講座教授袁國勇指，由於肆虐全球的Delta變種病毒令疫苗有效率下跌，復必泰下降至約88％，科興大約60％，推算要達到群體免疫，接種率應至少有97%。詳情即睇【下一頁】

截至8月22日晚上11時59分的過去一星期，4宗12至15歲青年打針後疑有心肌炎報告，涉及兩男兩女；另過去一周接4宗離世前14日內接種疫苗的死亡報告。詳情即睇【下一頁】

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記者：陳麗娜