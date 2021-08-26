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【東京殘奧】余翠怡吳舒婷雙雙晉級16強　賽事將於今午1時10分進行【不斷更新】

社會 12:05 2021/08/26

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東京殘奧首日比賽展開，不斷更新香港運動員最新戰況。

東京殘奧今日（26日）舉行次日賽事，港隊將出戰A﹑B級個人重劍分組賽，另有女子TT11級乒乓單打小組賽。

8月26日

【10：00】

東京殘奧次日賽事，香港輪椅劍擊隊登場，37歲的「7金劍后」余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍分別出戰女子A﹑B級個人重劍分組賽。兩個組別於今早10時20分舉行，每人先進行小組賽爭入16強淘汰賽，16強將於中午1時10分舉行；同日晚上7時將進行A級決賽，B級決賽於7時30分舉行。

余翠怡4場小組賽勝出3場，分別以5：3、5：2及5：3擊敗巴西劍手Oliveira Carminha烏克蘭劍手Mandryk Nataliia及匈牙利劍手Krajnyak Zsuzsanna，惟僅以5：4敗於世界排名第二、俄羅斯殘奧會劍手Maya Iuliia，成功晉身16強。

吳舒婷4場小組賽勝出2場，分別以5：2及5：3擊敗美國劍手Jensen Shelby及波蘭劍手Fidrych Marta，惟以5：1及5：3敗於中國劍手Bian Jing及烏克蘭劍手Breus Yevheniia。

鍾婉萍則出師不利，分別以5：2、5：1、5：0及5：1敗於俄羅斯殘奧會劍手Boykova Viktoria 、波蘭劍手Patrycja Hareza、白俄羅斯劍手Makrytskaya Alesia及日本劍手Sakurau Anri。及後鍾婉萍以5：2擊敗美國劍手HayesTerry，惟最後一場以5：1敗於中國劍手Zhou Jingjing。

8月25日

【19：30】港隊明日賽程：

11：20  ／女子A級重劍個人賽小組賽／吳舒婷
11：20  ／女子A級重劍個人賽／余翠怡
11：20  ／女子B級重劍個人賽／鍾婉萍
12：20  ／女子TT11級乒乓單打小組賽／吳玫薈
12：20  ／女子TT11級乒乓單打小組賽／王婷莛
14：10／女子A級重劍個人賽16強／吳舒婷（如晉級）
14：10／女子A級重劍個人賽16強／余翠怡（如晉級）
14：10／女子B級重劍個人賽16強／鍾婉萍（如晉級）
15：10／女子A級重劍個人賽8強／吳舒婷（如晉級）
15：10／女子A級重劍個人賽8強／余翠怡（如晉級）
15：10／女子B級重劍個人賽8強／鍾婉萍（如晉級）
17：30／女子A級重劍個人賽4強／吳舒婷（如晉級）
17：30／女子A級重劍個人賽4強／余翠怡（如晉級）
17：30／女子B級重劍個人賽4強／鍾婉萍（如晉級）
18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／吳舒婷（如晉級）
18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／余翠怡（如晉級）
18：30／女子B級重劍個人賽銅牌賽／鍾婉萍（如晉級）
20：00／女子A級重劍個人賽決賽／吳舒婷（如晉級）
20：00／女子A級重劍個人賽決賽／余翠怡（如晉級）
20：30／女子B級重劍個人賽決賽／鍾婉萍（如晉級）

資料來源︰國際殘疾人奧委會、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會

【17:17】港隊泳將陳睿琳及張可盈出戰S14級100米蝶泳決賽，兩人都是首次出戰殘奧。港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳游第3綫，以1分06秒65位列第4；而18歲的張可盈游出1分11秒29位列第8。

【13:26】乒乓球女子TT11級單打小組賽，世界排名第3，上屆殘奧女子單打銅牌得主吳玫薈面對日本對手，狀態不俗，同樣以局數3比1勝出。

【13:14】在乒乓球女子TT11級單打小組賽中，世界排名第4的王婷莛面對法國球手先拔頭籌，以局數3比1勝出，為女子乒乓球隊帶來第一場勝利。

點擊即看比賽情況：

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【09:50】港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳與張可盈同處S14級100米蝶泳第一組，游第5綫的陳睿琳狀態不俗，以1分07秒20打破殘奧紀錄取得小組第1名，惟被在第2組俄羅斯殘奧委代表Valeriia Shabalina，以1分05秒37再把殘奧紀錄刷新。

第7線的隊友張可盈亦發揮水準，游出個人最佳時間1分10秒68位列小組第5。陳睿琳及張可盈分別以總成績第3及第8名晉級下午5時10分的金牌戰。

點擊即看比賽情況：

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【09:40】男子S14級100米蝶泳，港隊由鄧韋樂出戰，身處第1組排第2線，以1分02秒53完成，位列小組第6、總成績第18，無緣晉級決賽。

點擊即看其他港隊運動員出賽日期：

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同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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