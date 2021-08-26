【東京殘奧】女子個人重劍余翠怡負國家隊榮靜8強止步　吳舒婷16強止步【不斷更新】

▲ 東京殘奧首日比賽展開，不斷更新香港運動員最新戰況。

東京殘奧今日（26日）舉行次日賽事，港隊將出戰A﹑B級女子個人重劍分組賽，另有女子TT11級乒乓單打小組賽。

8月26日

【14：25】

繼去屆里約熱內盧殘奧後，余翠怡8強迎戰當時里約熱內盧殘奧女花決賽對手、現世界排名第9的榮靜，比余翠怡低一名。

雙方開局較為保守，互相試探為主，比分咬得較緊，首回合落後11：9。第二回合，余翠怡採取主動，惟對手偷襲成功比分盡一步拉開至13：9。最終以15：11落敗。

【13：10】

余翠怡及吳舒婷出戰16強賽事，首場分別迎戰烏克蘭劍手Mandryk Nataliia及匈牙利劍手Krajnyak Zsuzsanna。

吳舒婷面對經驗老到的Krajnyak Zsuzsanna，受制於對方劍術較高及後抑幅度較大下，較難把握機會得分，故首節落後10：6，第二節力追，一度追至13：10，最終以15：12被淘汰，16強止步。Krajnyak Zsuzsanna8強將會面對中國劍手Bian Jing。

余翠怡面對烏克蘭劍手Mandryk Natalii未遇太大挑戰，以15：10擊敗對手，晉級8強，將迎戰中國劍手榮靜爭奪4強席位。

【11：20】

乒乓球女子TT11級單打小組賽，王婷莛迎戰上屆金牌得主、兩屆歐錦賽冠軍的烏克蘭球手Kosmina Natalya，最後以3：1贏出比賽，奪小組賽兩連勝。吳玫薈迎戰俄羅斯殘奧會Prokofeva Elena，惟以3：0不敵對手落敗。

二人將會在明日（27日）進行另一場小組賽，王婷莛將迎戰有主場之利的球手Kanami Furukawa，而吳玫薈則會迎戰波蘭球手Krystyna Lysiak。

【10：00】

東京殘奧次日賽事，香港輪椅劍擊隊登場，37歲的「7金劍后」余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍分別出戰女子A﹑B級個人重劍分組賽。兩個組別於今早10時20分舉行，每人先進行小組賽爭入16強淘汰賽，16強將於中午1時10分舉行；同日晚上7時將進行A級決賽，B級決賽於7時30分舉行。

余翠怡4場小組賽勝出3場，分別以5：3、5：2及5：3擊敗巴西劍手Oliveira Carminha、烏克蘭劍手Mandryk Nataliia及匈牙利劍手Krajnyak Zsuzsanna，惟僅以5：4敗於世界排名第二、俄羅斯殘奧會劍手Maya Iuliia，成功晉身16強。

吳舒婷4場小組賽勝出2場，分別以5：2及5：3擊敗美國劍手Jensen Shelby及波蘭劍手Fidrych Marta，惟以5：1及5：3敗於中國劍手Bian Jing及烏克蘭劍手Breus Yevheniia。

鍾婉萍則出師不利，分別以5：2、5：1、5：0及5：1敗於俄羅斯殘奧會劍手Boykova Viktoria 、波蘭劍手Patrycja Hareza、白俄羅斯劍手Makrytskaya Alesia及日本劍手Sakurau Anri。及後鍾婉萍以5：2擊敗美國劍手HayesTerry，惟最後一場以5：1敗於中國劍手Zhou Jingjing。最終，鍾婉萍以1勝5負成績，總排名為13，無緣晉級16強。

8月25日

【19：30】港隊明日賽程：

11：20 ／女子A級重劍個人賽小組賽／吳舒婷

11：20 ／女子A級重劍個人賽／余翠怡

11：20 ／女子B級重劍個人賽／鍾婉萍

12：20 ／女子TT11級乒乓單打小組賽／吳玫薈

12：20 ／女子TT11級乒乓單打小組賽／王婷莛

14：10／女子A級重劍個人賽16強／吳舒婷（如晉級）

14：10／女子A級重劍個人賽16強／余翠怡（如晉級）

14：10／女子B級重劍個人賽16強／鍾婉萍（如晉級）

15：10／女子A級重劍個人賽8強／吳舒婷（如晉級）

15：10／女子A級重劍個人賽8強／余翠怡（如晉級）

15：10／女子B級重劍個人賽8強／鍾婉萍（如晉級）

17：30／女子A級重劍個人賽4強／吳舒婷（如晉級）

17：30／女子A級重劍個人賽4強／余翠怡（如晉級）

17：30／女子B級重劍個人賽4強／鍾婉萍（如晉級）

18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／吳舒婷（如晉級）

18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／余翠怡（如晉級）

18：30／女子B級重劍個人賽銅牌賽／鍾婉萍（如晉級）

20：00／女子A級重劍個人賽決賽／吳舒婷（如晉級）

20：00／女子A級重劍個人賽決賽／余翠怡（如晉級）

20：30／女子B級重劍個人賽決賽／鍾婉萍（如晉級）

資料來源︰國際殘疾人奧委會、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會

【17:17】港隊泳將陳睿琳及張可盈出戰S14級100米蝶泳決賽，兩人都是首次出戰殘奧。港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳游第3綫，以1分06秒65位列第4；而18歲的張可盈游出1分11秒29位列第8。

【13:26】乒乓球女子TT11級單打小組賽，世界排名第3，上屆殘奧女子單打銅牌得主吳玫薈面對日本對手，狀態不俗，同樣以局數3比1勝出。

【13:14】在乒乓球女子TT11級單打小組賽中，世界排名第4的王婷莛面對法國球手先拔頭籌，以局數3比1勝出，為女子乒乓球隊帶來第一場勝利。

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【09:50】港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳與張可盈同處S14級100米蝶泳第一組，游第5綫的陳睿琳狀態不俗，以1分07秒20打破殘奧紀錄取得小組第1名，惟被在第2組俄羅斯殘奧委代表Valeriia Shabalina，以1分05秒37再把殘奧紀錄刷新。

第7線的隊友張可盈亦發揮水準，游出個人最佳時間1分10秒68位列小組第5。陳睿琳及張可盈分別以總成績第3及第8名晉級下午5時10分的金牌戰。

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【09:40】男子S14級100米蝶泳，港隊由鄧韋樂出戰，身處第1組排第2線，以1分02秒53完成，位列小組第6、總成績第18，無緣晉級決賽。

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記者：李榮忠