【東京殘奧】梁育榮力壓對手入4強　下午將爭入決賽【不斷更新】

▲ 東京殘奧首日比賽展開，不斷更新香港運動員最新戰況。

東京殘奧今日（31日）舉行第7日賽事，港隊將出戰多個項目，分別有硬地滾球 混合BC2級、BC4級個人淘汰賽及及游泳 男、女子SM14級200米個人四式。

8月31日

【13:00】

硬地滾球衛冕BC4級別冠軍的梁育榮，在8強賽力壓對手，不失一分以8:0晉級4強，將於5時40分四強迎戰泰國選手。而另一位港將劉慧茵，則在8強以1：4不敵對手，無緣4強。

【10:00】

港將楊曉林出戰硬地滾球BC2八強賽，而對手為2012倫敦殘奧金牌得主，來自巴西的Maciel Santos。楊曉林與這名前金牌得主爭持激烈，最後以5：6惜負對手，8強止步。

【08:40】

三位香港游泳代表鄧韋樂、陳睿琳及張可盈今晨分途出戰男、女子SM14級200米個人混合泳初賽。香港泳將鄧韋樂出戰男子SM14級200米個人混合泳初賽，鄧韋樂游出2分18秒87，以小組第5名完賽，總計3組初賽成績，鄧韋樂排在第14位，無緣躋身決賽。

兩名女將陳睿琳及張可盈同樣在第1組出賽，陳睿琳游出2分37秒70，以小組次名完賽。而張可盈發揮超水準，造出個人最佳時間的2分38秒46，以小組第3名完賽。惟計算3組初賽成績，兩名女將皆未能打入決賽。

8月30日

【20:40】

港隊 楊曉林 在 硬地滾球混合BC2級個人小組賽 以4：3勝葡萄牙隊Abilio VALENTE，於F組三戰全勝順利 出線

在 以4：3勝葡萄牙隊Abilio VALENTE，於F組三戰全勝順利 港隊 何宛淇 在 硬地滾球混合BC3級個人小組賽 以3：1勝葡萄牙隊Jose MACEDO，於B組累積兩勝一負，但因較少淨得球 無緣晉級

在 以3：1勝葡萄牙隊Jose MACEDO，於B組累積兩勝一負，但因較少淨得球 港隊 謝德樺 在 硬地滾球混合BC3級個人小組賽 以3：2勝日本隊Keisuke KAWAMOTO，於C組累積兩勝一負，因較低得失球差於小組賽 止步

在 以3：2勝日本隊Keisuke KAWAMOTO，於C組累積兩勝一負，因較低得失球差於小組賽 港隊 劉慧茵 在 硬地滾球混合BC4級個人小組賽 以8：1勝斯洛伐克隊Martin STREHARSKY，於A組三戰全勝順利 出線

在 以8：1勝斯洛伐克隊Martin STREHARSKY，於A組三戰全勝順利 港隊 梁育榮 在 硬地滾球混合BC4級個人小組賽 以4：6負巴西隊Eliseu dos SANTOS，於E組累積兩勝一負，憑較佳得失球差 出線

在 以4：6負巴西隊Eliseu dos SANTOS，於E組累積兩勝一負，憑較佳得失球差 港隊黃君恒在硬地滾球混合BC4級個人小組賽以5：3勝日本隊Shun ESAKI，於C組累積兩勝一負，因較低得失球差未能出線

8月29日

【19:40】

香港輪椅劍擊隊在女子花劍團體賽銅牌賽，以44：45不敵匈牙利，以第4名完成賽事。

【17:25】

香港輪椅劍擊隊在女子花劍團體賽4強賽，以33：45不敵中國隊，將在轉戰銅牌賽。

【15:20】

香港輪椅劍擊隊在女子花劍團體賽分組賽最後一場以32：45不敵意大利，仍以小組次名躋身4強賽。

【12:40】

香港輪椅劍擊代表出戰女子花劍團體賽小組賽，第二場以45:14擊敗美國對手。

【10:00】

香港輪椅劍擊代表余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍出戰女子花劍團體賽小組賽，以45:34擊敗烏克蘭對手，稍後將與美國進行另一場小組賽。



【09:30】

17歲的香港游泳代表陳睿琳早上參與女子SB14級100米蛙泳初賽，游出1分25秒02的時間，以總成績第11名完成賽事，未能晉身下午舉行的決賽。

8月28日

【18:40】

年僅17歲的王婷莛今日在東京殘奧女子乒乓球TT11級單打4強戰，雖負俄羅斯殘奧會選手，但在不設銅牌戰下，為香港奪得一面銅牌，亦是她在殘奧首面獎牌。王婷莛在賽後訪問表示，獲得銅牌已是超出預期，感到非常高興。王婷莛在提到林智鵬教練一度哽咽：

想多謝所有教練在比賽前不論技術及體能方面都為我安排訓練，特別是林Sir（ 林智鵬教練）帶我出來訓練，才有機會參加這個比賽。

▲ 王婷莛TT11級女子乒乓球奪得銅牌。（香港殘奧會社交平台）

【16:00】

殘奧3金得主梁育榮在混合BC4級個人賽爭取衛冕，首戰面對俄羅斯奧委會的Sergey Safin，他以3：1輕取首勝。而在混合BC3級別，世界排名第2的何宛淇在小組賽B組以2：4不敵韓國選手金漢洙，至於在C組的謝德樺則以1：8敗給韓國的鄭皓源。

【14:35】

女子花劍個人賽余翠怡於小組賽直入8強，面對上屆殘奧決賽對手中國代表榮靜，當時余翠怡不敵榮靜得銀牌。今日余翠怡面對老對手不落下風，但較可惜的是初段余翠怡多次進攻被判無效，被榮靜領先比分。不過，余翠怡仍緊追榮靜，一度追至6:7，將比分差距收窄至1分。在中國隊的榮靜連取2分下，余翠怡再連追3分，追平比分至9:9。雙方爭持激烈，但最後余翠怡不敵榮靜，比分10:15止步8強。

【14:00】

港隊硬地滾球代表黃君恒及劉慧茵，在混合BC4級個人賽小組賽取得勝利。黃君恒以4:1擊敗英國代表，劉慧茵以4:3勝克羅地亞代表。

【13:00】

女子花劍個人賽A級吳舒婷16強面對世界排名第一的匈牙利選手，比賽開段互有攻守，吳舒婷一度4:4追平對手。其後匈牙利選手領先，但吳舒婷緊咬在後，比分相差1-2分，但中段被匈牙利選手不斷連取數分，最後以比分10:15不敵對手，未能晉級8強。

【12:13】

危家銓於早上出戰男子複合弓公開組個人淘汰賽成功闖入32強，與印度選手Rakesh Kumar爭奪躋身16強，可惜在兩局失準的情況下，以131：144惜負印度選手，止步32強。

【12:00】

行政長官林鄭月娥、教育局局長楊潤雄、民政事務局局長徐英偉、立法會、行政會議成員，都發文祝賀王婷莛在東京殘奧會為香港奪得首面獎牌。

【11:50】

女子花劍個人賽A級小組賽余翠怡及吳舒婷攜手晉級，由於余翠怡於小組賽成績較佳直入8強，稍後將於下午2時30分出戰；而吳舒婷則在16強面對匈牙利選手，稍後1時30分出戰。

鍾婉萍則在花劍個人賽B級賽事取得1勝5負成績，無緣晉身淘汰賽。

【10:40】

今日（28日）王婷莛在銅牌戰面對TT11級女子乒乓球世界排名第1，俄羅斯殘奧會的PROKOFEVA Elena。開局王婷莛率先以11:9拿下首局，不過對手隨即連取兩局。第四局兩方爭持激烈，惟最後王婷莛以8:11不敵PROKOFEVA Elena。雖然王婷莛惜負俄羅斯殘奧會，但由於不設銅牌戰下，代表她已為香港奪得一面銅牌，亦是香港在今屆殘奧首面獎牌。

8月27日

【17:20】

女子重劍團體銅牌戰面對俄羅斯殘奧會，港隊於早前小組賽以22:45不敵俄羅斯殘奧會。港隊繼續以余翠怡作先鋒，但無法如以往搶先拉開優勢，反而開局受挫，第1局以1:5落後。俄羅斯殘奧會第2局延續優勢，港隊以2:10繼續落後。第3局吳舒婷面對對方殘疾程度B級的BOYKOVA Viktoria，成功將比分追至9:15收窄差距。第4局殘疾程度B級的鍾婉萍被對方直取5分，俄羅斯殘奧會比分9:20再次拉開優勢。

第5局余翠怡力追10分，再次收窄差距至19:25。第6局戰況激烈，吳舒婷與對手互有得分，惟俄羅斯殘奧會以23:30繼續領先。第7局鍾婉萍面對同屬殘疾程度B級的BOYKOVA Viktoria，被對方直取5分，俄羅斯殘奧會比分23:35再次拉開優勢。第8局吳舒婷多次與對方互相刺中得分，但俄羅斯殘奧會仍以比分30:40領先。最後一局由余翠怡作把關，起初連取兩劍，但最後不敵俄羅斯殘奧會以34:45惜敗。

【16:25】

男子複合弓公開組個人賽排名賽港隊有危家銓代表出戰，危家銓是首次在殘奧出戰，與其餘35名選手在排名賽爭奪出線資格。危家銓以總分667分完成排名賽，並以第30位身份躋身1/32決賽，而淘汰賽將於明日（28日）上午8時00分展開。

▲ 男子複合弓公開組個人賽排名賽危家銓以第30位身份躋身1/32決賽。（香港殘奧會社交平台）

【15:40】

女子重劍團體賽四強對烏克蘭，港隊繼續由余翠怡作先鋒，第1局港隊以5:1領先，第2局被烏克蘭連取9分以比分5:10反超。及後烏克蘭逐漸拉開差距至第四局港隊9:20落後。第5局余翠怡力追至22:25，將比分差距收窄至3分。惟最後以27:45惜敗烏克蘭。稍後四時半將進行銅牌戰，將與俄羅斯殘奧會爭奪銅牌。

【14:10】

港隊女子輪椅劍擊隊首戰激戰波蘭後，奪得首勝，稍作休息後面對俄羅斯殘奧會，對手實力強勁，有世界排名第1、2的選手坐陣。港隊由余翠怡作先鋒，第1回合已經打得激烈，港隊以比分4:5稍稍落後，惟俄羅斯殘奧會氣勢如虹一直領先，最後港隊以22:45不敵俄羅斯殘奧會。不過，由於早前戰勝波蘭，順利晉級四強。

【12:15】

港隊女子輪椅劍擊隊由於在日本退賽的關係，首戰面對波蘭，雙方爭持激烈，比分互有領先，在第6及7局比分28:30及28:32落後，吳舒婷挺身而出在第8局反超前，把比分追至38:37，最後由余翠怡以45：40奠定勝局，在分組賽奪下首勝。

【12:08】

世界排名第4的王婷莛今日面對TT11級女子乒乓球世界排名第5的古川佳奈美，王婷莛開局未入狀態被古川佳奈美連取兩局，其後在第三局力戰下以11:8把局數追成2:1，惟在第四局以8:11不敵古川佳奈美，在小組賽B組以2勝1敗晉級四強。由於不設銅牌戰，代表她已為香港穩奪一面獎牌。

而上屆殘奧女子單打銅牌得主吳玫薈今日迎戰波蘭球手Krystyna Lysiak，初局狀態不俗連取兩局，以局數2:0領先，惟被波蘭球手連追兩局，最後在決勝局以7:11惜敗，最後以成績1勝2敗無緣四強。

【09:40】

余翠怡﹑吳舒婷及鍾婉萍出戰女子重劍團體賽，小組賽首場面對日本隊，但對手退賽的關係，港隊將在稍後上午10:30出戰，與波蘭爭奪團體賽首勝。

【09:30】

港隊泳將鄧韋樂及陳睿琳，今早（27日）在東京水上運動中心分別出戰男、女子S14級200米自由泳初賽。鄧韋樂在第2組排第3線道，比賽初段稍為落後，但最後100米開始發力，最後游出1分59秒77，以小組第4名完成賽事。惟在計算其他3組選手成績後，鄧韋樂在17位泳手中排第10位，無緣晉級決賽。

陳睿琳排在第1組的第2線道出賽，反應時間迅速，但可惜一直處於較後的位置，她最終游出2分20秒37，以小組第5名完賽。在計算2組初賽的成績後，陳睿琳在12位選手中排第9位，未能晉級。

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8月26日

【19：00】

明日港隊將參加輪椅劍擊、游泳、射箭及馬術項目，其中余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍將出戰女子重劍團體賽小組賽，如晉級將會在下午舉行金牌及銅牌戰。鄧韋樂及陳睿琳分別出戰男子及女子S14級200米自由泳初賽，如晉級將會在下午舉行決賽。另外，危家銓將參加男子複合弓公開組個人賽排名賽，謝佩婷及鍾美娟分別參加馬術混合I級及III級盛裝舞步個人賽，而王婷莛及吳玫薈將繼續在小組賽分別對陣日本及波蘭球手。

港隊明日賽程：

08︰12／游泳／男子S14級200米自由泳初賽／鄧韋樂

08︰20／游泳／女子S14級200米自由泳初賽／陳睿琳

08︰30／輪椅劍擊／女子重劍團體賽小組賽（對日本）／吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍

10︰30／輪椅劍擊／女子重劍團體賽小組賽 （對波蘭）／吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍

11︰20／乒乓球／女子TT11級單打小組賽／吳玫薈

11︰20／乒乓球／女子TT11級單打小組賽／王婷莛

12︰30／輪椅劍擊／女子重劍團體賽小組賽 （對俄羅斯殘奧會）／吳舒婷 / 余翠怡 / 鍾婉萍

13︰00／射箭／男子複合弓公開組個人賽排名賽／危家銓

14︰00／馬術／混合I級盛裝舞步個人賽／謝佩婷

17︰50／馬術／混合III級盛裝舞步個人賽／鍾美娟 註︰下午（14︰00／16︰30／18︰30）舉行女子重劍團體賽4強賽、銅牌賽及決賽（如晉級）

註︰下午（16︰28／16︰35）舉行男子S14級200米自由泳及女子S14級200米自由泳決賽 （如晉級） 資料來源︰國際殘疾人奧委會、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會

【14：25】

繼去屆里約熱內盧殘奧後，余翠怡8強迎戰當時里約熱內盧殘奧女花決賽對手、現世界排名第9的榮靜，比余翠怡低一名。

雙方開局較為保守，互相試探為主，比分咬得較緊，首回合落後11：9。第二回合，余翠怡採取主動，惟對手偷襲成功比分盡一步拉開至13：9。最終以15：11落敗。

【13：10】

余翠怡及吳舒婷出戰16強賽事，首場分別迎戰烏克蘭劍手Mandryk Nataliia及匈牙利劍手Krajnyak Zsuzsanna。

吳舒婷面對經驗老到的Krajnyak Zsuzsanna，受制於對方劍術較高及後抑幅度較大下，較難把握機會得分，故首節落後10：6，第二節力追，一度追至13：10，最終以15：12被淘汰，16強止步。Krajnyak Zsuzsanna8強將會面對中國劍手Bian Jing。

余翠怡面對烏克蘭劍手Mandryk Natalii未遇太大挑戰，以15：10擊敗對手，晉級8強，將迎戰中國劍手榮靜爭奪4強席位。

【11：20】

乒乓球女子TT11級單打小組賽，王婷莛迎戰上屆金牌得主、兩屆歐錦賽冠軍的烏克蘭球手Kosmina Natalya，最後以3：1贏出比賽，奪小組賽兩連勝。吳玫薈迎戰俄羅斯殘奧會Prokofeva Elena，惟以3：0不敵對手落敗。

二人將會在明日（27日）進行另一場小組賽，王婷莛將迎戰有主場之利的球手Kanami Furukawa，而吳玫薈則會迎戰波蘭球手Krystyna Lysiak。

【10：00】

東京殘奧次日賽事，香港輪椅劍擊隊登場，37歲的「7金劍后」余翠怡、吳舒婷及鍾婉萍分別出戰女子A﹑B級個人重劍分組賽。兩個組別於今早10時20分舉行，每人先進行小組賽爭入16強淘汰賽，16強將於中午1時10分舉行；同日晚上7時將進行A級決賽，B級決賽於7時30分舉行。

余翠怡4場小組賽勝出3場，分別以5：3、5：2及5：3擊敗巴西劍手Oliveira Carminha、烏克蘭劍手Mandryk Nataliia及匈牙利劍手Krajnyak Zsuzsanna，惟僅以5：4敗於世界排名第二、俄羅斯殘奧會劍手Maya Iuliia，成功晉身16強。

吳舒婷4場小組賽勝出2場，分別以5：2及5：3擊敗美國劍手Jensen Shelby及波蘭劍手Fidrych Marta，惟以5：1及5：3敗於中國劍手Bian Jing及烏克蘭劍手Breus Yevheniia。

鍾婉萍則出師不利，分別以5：2、5：1、5：0及5：1敗於俄羅斯殘奧會劍手Boykova Viktoria 、波蘭劍手Patrycja Hareza、白俄羅斯劍手Makrytskaya Alesia及日本劍手Sakurau Anri。及後鍾婉萍以5：2擊敗美國劍手HayesTerry，惟最後一場以5：1敗於中國劍手Zhou Jingjing。最終，鍾婉萍以1勝5負成績，總排名為13，無緣晉級16強。

8月25日

【19：30】港隊明日賽程：

11：20 ／女子A級重劍個人賽小組賽／吳舒婷

11：20 ／女子A級重劍個人賽／余翠怡

11：20 ／女子B級重劍個人賽／鍾婉萍

12：20 ／女子TT11級乒乓單打小組賽／吳玫薈

12：20 ／女子TT11級乒乓單打小組賽／王婷莛

14：10／女子A級重劍個人賽16強／吳舒婷（如晉級）

14：10／女子A級重劍個人賽16強／余翠怡（如晉級）

14：10／女子B級重劍個人賽16強／鍾婉萍（如晉級）

15：10／女子A級重劍個人賽8強／吳舒婷（如晉級）

15：10／女子A級重劍個人賽8強／余翠怡（如晉級）

15：10／女子B級重劍個人賽8強／鍾婉萍（如晉級）

17：30／女子A級重劍個人賽4強／吳舒婷（如晉級）

17：30／女子A級重劍個人賽4強／余翠怡（如晉級）

17：30／女子B級重劍個人賽4強／鍾婉萍（如晉級）

18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／吳舒婷（如晉級）

18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／余翠怡（如晉級）

18：30／女子B級重劍個人賽銅牌賽／鍾婉萍（如晉級）

20：00／女子A級重劍個人賽決賽／吳舒婷（如晉級）

20：00／女子A級重劍個人賽決賽／余翠怡（如晉級）

20：30／女子B級重劍個人賽決賽／鍾婉萍（如晉級）

資料來源︰國際殘疾人奧委會、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會

【17:17】港隊泳將陳睿琳及張可盈出戰S14級100米蝶泳決賽，兩人都是首次出戰殘奧。港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳游第3綫，以1分06秒65位列第4；而18歲的張可盈游出1分11秒29位列第8。

【13:26】乒乓球女子TT11級單打小組賽，世界排名第3，上屆殘奧女子單打銅牌得主吳玫薈面對日本對手，狀態不俗，同樣以局數3比1勝出。

【13:14】在乒乓球女子TT11級單打小組賽中，世界排名第4的王婷莛面對法國球手先拔頭籌，以局數3比1勝出，為女子乒乓球隊帶來第一場勝利。

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【09:50】港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳與張可盈同處S14級100米蝶泳第一組，游第5綫的陳睿琳狀態不俗，以1分07秒20打破殘奧紀錄取得小組第1名，惟被在第2組俄羅斯殘奧委代表Valeriia Shabalina，以1分05秒37再把殘奧紀錄刷新。

第7線的隊友張可盈亦發揮水準，游出個人最佳時間1分10秒68位列小組第5。陳睿琳及張可盈分別以總成績第3及第8名晉級下午5時10分的金牌戰。

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【09:40】男子S14級100米蝶泳，港隊由鄧韋樂出戰，身處第1組排第2線，以1分02秒53完成，位列小組第6、總成績第18，無緣晉級決賽。

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記者：李榮忠