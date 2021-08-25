  • 31°C
香港時間 : 2021825日 (週三) 11:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【東京殘奧】港隊兩泳將齊躋身蝶泳決賽　下午為港爭奪獎牌【不斷更新】

社會 10:19 2021/08/25

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

東京殘奧首日比賽展開，不斷更新香港運動員最新戰況。

東京殘奧今日（25日）展開首日比賽，港隊在首日賽事將會出戰游泳男、女子S14級100米蝶泳、乒乓球女子TT11級單打小組賽。

【9:50】港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳與張可盈同處S14級100米蝶泳第一組，游第5線的陳睿琳狀態不俗，以1分07秒20打破殘奧紀錄取得小組第1名，惟被在第2組俄羅斯殘奧委代表Valeriia Shabalina，以1分05秒37再把殘奧紀錄刷新。

第7線的隊友張可盈亦發揮水準，游出個人最佳時間1分10秒68位列小組第5。陳睿琳及張可盈分別以總成績第3及第8名晉級下午5時10分的金牌戰。

點擊即看比賽情況：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【9:40】男子S14級100米蝶泳，港隊由鄧韋樂出戰，身處第1組排第2線，以1分02秒53完成，位列小組第6、總成績第18，無緣晉級決賽。

點擊即看其他港隊運動員出賽日期：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：

相關文章

【東京殘奧】何宛淇兩歲確診罕見病輪椅上創精彩人生　迎戰殘奧硬地滾球成獎牌希望
18:38 2021/08/23
【東京殘奧】何宛淇兩歲確診罕見病輪椅上創精彩人生　迎戰殘奧硬地滾球成獎牌希望
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵
18:18 2021/08/19
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵
【支持港隊】車禍截肢成香港首位截肢運動員 陳浩源出戰殘奧：好想試吓當一哥滋味
12:12 2021/08/21
【支持港隊】車禍截肢成香港首位截肢運動員 陳浩源出戰殘奧：好想試吓當一哥滋味
【勵志人生】58歲乒乓球手克服小兒麻痺打入殘奧　奮鬥16年盼奪牌：送份禮物畀孫仔
13:14 2021/08/23
【勵志人生】58歲乒乓球手克服小兒麻痺打入殘奧　奮鬥16年盼奪牌：送份禮物畀孫仔
【媽媽的神奇小子】吳君如新片票房直逼800萬元　穿劍擊裝謝票呼籲為殘奧運動員打氣
14:23 2021/08/21
【媽媽的神奇小子】吳君如新片票房直逼800萬元　穿劍擊裝謝票呼籲為殘奧運動員打氣

你可能感興趣

【東京殘奧】何宛淇兩歲確診罕見病輪椅上創精彩人生　迎戰殘奧硬地滾球成獎牌希望
18:38 2021/08/23
【東京殘奧】何宛淇兩歲確診罕見病輪椅上創精彩人生　迎戰殘奧硬地滾球成獎牌希望
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵
18:18 2021/08/19
【東京殘奧】港鐵向港隊代表贈一年免費車票　勇奪獎牌運動員終身任搭港鐵
【支持港隊】車禍截肢成香港首位截肢運動員 陳浩源出戰殘奧：好想試吓當一哥滋味
12:12 2021/08/21
【支持港隊】車禍截肢成香港首位截肢運動員 陳浩源出戰殘奧：好想試吓當一哥滋味
運動員 運動 乒乓球 游泳 運動 香港 東京

最高瀏覽

【出軌人妻】結婚半年教師老婆出軌派綠帽　網絡作家莎比亞︰9年幸福原來是謊話
15:23 2021/08/24
【出軌人妻】結婚半年教師老婆出軌派綠帽　網絡作家莎比亞︰9年幸福原來是謊話
【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲返校園開學　Chantel撰文憶非一般暑假：真係好難忘
14:03 2021/08/24
【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲返校園開學　Chantel撰文憶非一般暑假：真係好難忘
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹
15:00 2021/08/24
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹