【東京殘奧】港隊兩泳將齊躋身蝶泳決賽　下午為港爭奪獎牌【不斷更新】

▲ 東京殘奧首日比賽展開，不斷更新香港運動員最新戰況。

東京殘奧今日（25日）展開首日比賽，港隊在首日賽事將會出戰游泳男、女子S14級100米蝶泳、乒乓球女子TT11級單打小組賽。

【9:50】港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳與張可盈同處S14級100米蝶泳第一組，游第5線的陳睿琳狀態不俗，以1分07秒20打破殘奧紀錄取得小組第1名，惟被在第2組俄羅斯殘奧委代表Valeriia Shabalina，以1分05秒37再把殘奧紀錄刷新。

第7線的隊友張可盈亦發揮水準，游出個人最佳時間1分10秒68位列小組第5。陳睿琳及張可盈分別以總成績第3及第8名晉級下午5時10分的金牌戰。

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【9:40】男子S14級100米蝶泳，港隊由鄧韋樂出戰，身處第1組排第2線，以1分02秒53完成，位列小組第6、總成績第18，無緣晉級決賽。

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