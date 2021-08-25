【東京殘奧】港隊明派出3人出戰輪椅劍擊項目　港隊女子乒乓球小組賽分別迎戰俄羅斯奧委會及烏克蘭【不斷更新】

▲ 東京殘奧首日比賽展開，不斷更新香港運動員最新戰況。

東京殘奧今日（25日）展開首日比賽，港隊在首日賽事將會出戰游泳男、女子S14級100米蝶泳、乒乓球女子TT11級單打小組賽。

【19：30】港隊明日賽程：

11：20 ／女子A級重劍個人賽小組賽／吳舒婷

11：20 ／女子A級重劍個人賽／余翠怡

11：20 ／女子B級重劍個人賽／鍾婉萍

12：20 ／女子TT11級乒乓單打小組賽／吳玫薈

12：20 ／女子TT11級乒乓單打小組賽／王婷莛

14：10／女子A級重劍個人賽16強／吳舒婷（如晉級）

14：10／女子A級重劍個人賽16強／余翠怡（如晉級）

14：10／女子B級重劍個人賽16強／鍾婉萍（如晉級）

15：10／女子A級重劍個人賽8強／吳舒婷（如晉級）

15：10／女子A級重劍個人賽8強／余翠怡（如晉級）

15：10／女子B級重劍個人賽8強／鍾婉萍（如晉級）

17：30／女子A級重劍個人賽4強／吳舒婷（如晉級）

17：30／女子A級重劍個人賽4強／余翠怡（如晉級）

17：30／女子B級重劍個人賽4強／鍾婉萍（如晉級）

18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／吳舒婷（如晉級）

18：30／女子A級重劍個人賽銅牌賽／余翠怡（如晉級）

18：30／女子B級重劍個人賽銅牌賽／鍾婉萍（如晉級）

20：00／女子A級重劍個人賽決賽／吳舒婷（如晉級）

20：00／女子A級重劍個人賽決賽／余翠怡（如晉級）

20：30／女子B級重劍個人賽決賽／鍾婉萍（如晉級）

資料來源︰國際殘疾人奧委會、香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會

【17:17】港隊泳將陳睿琳及張可盈出戰S14級100米蝶泳決賽，兩人都是首次出戰殘奧。港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳游第3綫，以1分06秒65位列第4；而18歲的張可盈游出1分11秒29位列第8。

【13:26】乒乓球女子TT11級單打小組賽，世界排名第3，上屆殘奧女子單打銅牌得主吳玫薈面對日本對手，狀態不俗，同樣以局數3比1勝出。

【13:14】在乒乓球女子TT11級單打小組賽中，世界排名第4的王婷莛面對法國球手先拔頭籌，以局數3比1勝出，為女子乒乓球隊帶來第一場勝利。

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【09:50】港隊今屆最年輕代表、17歲的陳睿琳與張可盈同處S14級100米蝶泳第一組，游第5綫的陳睿琳狀態不俗，以1分07秒20打破殘奧紀錄取得小組第1名，惟被在第2組俄羅斯殘奧委代表Valeriia Shabalina，以1分05秒37再把殘奧紀錄刷新。

第7線的隊友張可盈亦發揮水準，游出個人最佳時間1分10秒68位列小組第5。陳睿琳及張可盈分別以總成績第3及第8名晉級下午5時10分的金牌戰。

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【09:40】男子S14級100米蝶泳，港隊由鄧韋樂出戰，身處第1組排第2線，以1分02秒53完成，位列小組第6、總成績第18，無緣晉級決賽。

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記者：李榮忠