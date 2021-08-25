【酒醉接生】飲酒後接生嬰兒頭部出血一度命危　婦產科院長：酒是茶的代替品

▲ 日本有婦產科醫院院長在飲酒後接生。

常言女人生育是「搵命搏」，負責接生的婦產科醫生應盡力協助媽媽們渡過難關。然而，日本卻有一名婦產科醫院院長兼醫生，違規飲酒後替產婦接生，嬰兒隨後被發現頭部出血，心肺功能低下，被送往其他醫院搶救，生命一度垂危，所幸目前已脫離險境。

據日媒報道，涉事的68歲醫生山口賢二，是愛知縣豐橋市婦產科兼小兒科醫院「Mammy Rose Clinic」的院長，事發於7月25日，他在當日下午4時至晚上11時要值班，他卻在此期間喝了1瓶啤酒，隨後在晚上8時許為一名產婦接生。

然而，嬰兒出生時頭部出血，且心肺功能不足，因而被緊急送往附近其他醫院搶救，一度陷入命危。雖然尚未清楚是否院長飲酒影響了接生過程，但厚生勞動省表示，院長的行為「從常識角度是難以想像的」。

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損 醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷

嬰兒40多歲的父親從醫院收到解釋指，由於產婦分娩困難，所以院長用了產鉗和吸盤設備，由於孩子的頭皮受到很大的吸力，流血不止，需要使用呼吸機和輸血，孩子隨即被送往附近醫院搶救。

父親表示，在手術當日，明顯看到院長滿臉通紅，而且散發著酒味，一副就是喝了酒的樣子。

我不敢相信醫生（因為喝了酒）面紅耳赤站在那裡，到底人命對他而言是甚麼？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

院長：酒是茶的代替品

父親向媒體提供了院長與其他人有關飲酒的談話錄音，其中爸爸問院長在孩子出生當日和翌日的飲酒量，院長僅承認自己有飲過啤酒。當被問及上班前喝酒是否正常時，院長回答，

我經常飲酒，即使在準備手術前我都會飲酒，我沒有去到喝醉的程度，它就像是茶的代替品。

當地保健所調查亦發現，這並非院長首次在值班時飲酒，他過往亦曾試過值夜班時飲酒，並在酒醉狀態下進行醫療行為，但報告內沒有說明時間和次數，而市政府目前亦正在調查有關院長的酗酒習慣，並會定期訪查相關醫院確保問題改善。不過，涉事醫院拒絕受訪，而目前院長的資料仍放於官方網頁。

同場加映︰193 X JNY專訪

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳