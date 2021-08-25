【新冠肺炎】袁國勇團隊：現需維持清零策略　爭取時間全民打針

▲ 袁國勇團隊：現需維持清零策略，爭取時間全民打針（資料圖片）

全球爆發新冠疫情逾年，不少歐洲國家及新加坡先後放棄清零目標，採取與新冠病毒共存策略。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇團隊於報章撰文表示，「圍堵清零」和「與病毒共存」兩者並不矛盾，而本港現時有需要維持圍堵清零策略，市民應把握本港現時清零之空間，盡快接種疫苗，達到群體免疫力平衡後，新冠病毒就能長期與人類和諧共存：

他日全民完成接種，屆時能深入討論共存方針。但疫苗接種率低，很難具體討論下一階段的防疫策略。

港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇、名譽助理教授龍振邦、名譽講師趙晞揚今（25日）於報章撰文坦言，圍堵清零的目標不是為了撲滅新冠病毒病，而是爭取時間為全民接種疫苗。他們解釋，要徹底撲滅冠狀病毒相當困難，因健康者感染後，徵狀輕微，無法追感染源頭及阻截傳播，故當大多數人都接種了疫苗或具有自然免疫力時，新冠病毒就極可能成為另一種引致傷風的病毒。

團隊指，當血清內中和抗體水平隨時間下降，長者和免疫受抑制之病人或需再次接種疫苗，增強免疫保護。團隊推算，因應今年年中出現的Delta病毒，令復必泰疫苗效用下降至約88%，故需要大約97.4%的疫苗接種率才能達到群體免疫；而科興疫苗對Delta病毒有效率只有約60%，故群體免疫之門檻為142.9%：

超過100%之疫苗接種率驟眼看似違反常理，但此數反映病毒株不斷進化，增加傳播效率，並降低疫苗之效力，使群體免疫門檻大幅提高，變成一個無法達到的空中樓閣。

文章強調，即使疫苗未能非常有效地減少無徵狀者播毒，但兩款疫苗仍能有效降低Delta病毒殺傷力，預防感染後出現重症及死亡個案：

疫苗乃現階段最實在、最能終結這場世紀疫症的武器。懇請市民珍惜現代科學成果，把握機會，盡早接種疫苗。

新冠疫苗由研發至被批准用於緊急用途，全程少於一年，故團隊形容市民對疫苗安全感到憂慮及猶豫不決，絕對可以理解，但同時強調，截至目前為止，疫苗後出現之嚴重事件均無直接因果關係，而可能致命之已知併發症如過敏性休克（100萬分之1到2）和心肌炎（100萬分之50）皆極為罕見，與新冠肺炎2%之死亡率相比，副作用風險可謂微不足道：

至於是否使用第三劑加強劑，臨牀試驗數據尚未充足，只能靜候新研究數據再作決定。

海外地區自8月20日起提升風險：

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因應邊境控制難以做到滴水不漏，以及疫苗針對Delta變異病毒的效力有限，團隊建議採取4點措施減低風險，包括：

已完成接種疫苗及血清抗體呈陽性之入境者，可以隔日病毒核酸檢測作為放寬在檢疫中心隔離期限之條件

參加大型聚會或卸除口罩之活動，如宴會、健身、室內球類活動、唱歌舞蹈聚會、中學面授課堂等室內活動，須出示疫苗接種證明，而接種率門檻則須視乎疫情作實况微調。如再出現更新、更具傳染力之變種病毒，則須減少面授課堂，改以混合線上（未接種學生）及面授模式（已接種學生）教學，減低校內爆發風險。

加強所有室內場所之新鮮空氣流量，尤其是學校、宴會廳、健身室、室內運動場、私人會所及娛樂場所，如麻將館、卡拉OK等

即使90%的人口接種了疫苗，市民日常仍須佩戴口罩，減少傳播機會

同場加映，兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

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記者：鄧凱文