  • 31°C
香港時間 : 2021825日 (週三) 11:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【MIRROR成員】《Dear My Friend,》獲日本電台推介　姜濤衝出香港：真的沒想到

娛樂 10:17 2021/08/25

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

MIRROR成員姜濤獻給摯友「中鋒」的新作《Dear My Friend,》自推出以來大受歡迎，穩佔串流平台榜三甲位置，最近更成功衝出香港，獲日本J-WAVE電台節目《Step One》重點推介，可喜可賀！

【力圖打排球】鄧麗欣教「鄧謝配」壓力大　Stephy感慨MIRROR成長望再合作【有片】

姜濤《Dear My Friend,》

【MIRROR成員】姜濤獻給故友的一封信　憑歌懷念跟知己一起走過日子

姜濤昨晚(8月25日)於Instagram上載J-WAVE電台的聲音片段，表示「真的沒想到」，又以日文寫出「非常感謝，我會努力」。

主持以日語介紹姜濤新歌，「當一個人獨處的時候，回想起你的笑容，希望你在遙遠的天空繼續守護著我。這首歌包含了這些訊息，馬上聽聽HK Chat No.1，姜濤《Dear  My Friend,》」。

同場加映 193、JNY專訪

歌曲作曲人林奕匡替姜濤高興：「Oh wow」，姜糖留言恭喜：「連日本人都會去認識你嘅歌曲，我哋真係為你感到驕傲」、「要衝出香港了」、「Wow!姜生好勁！」

    點擊圖片放大
    +5
    +4

J-WAVE是東京受歡迎的FM廣播電台之一，《STEP ONE》主要播出日本與海外歌曲。

是次重點推介姜濤的新作也相當難得，而節目也曾於今年4月推介過由林家謙曲詞編監兼主唱的《一人之境》。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【生死教育】姜濤新歌靈堂上向故友道別　寧養社工解構姜濤哀傷療癒之旅
16:37 2021/08/09
【生死教育】姜濤新歌靈堂上向故友道別　寧養社工解構姜濤哀傷療癒之旅
【MIRROR成員】姜濤以歌紀念亡友　姜B親解《Dear My Friend,》MV密碼【有片】
13:43 2021/08/07
【MIRROR成員】姜濤以歌紀念亡友　姜B親解《Dear My Friend,》MV密碼【有片】
【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂
18:42 2021/08/15
【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂

你可能感興趣

【生死教育】姜濤新歌靈堂上向故友道別　寧養社工解構姜濤哀傷療癒之旅
16:37 2021/08/09
【生死教育】姜濤新歌靈堂上向故友道別　寧養社工解構姜濤哀傷療癒之旅
【MIRROR成員】姜濤以歌紀念亡友　姜B親解《Dear My Friend,》MV密碼【有片】
13:43 2021/08/07
【MIRROR成員】姜濤以歌紀念亡友　姜B親解《Dear My Friend,》MV密碼【有片】
【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂
18:42 2021/08/15
【MIRROR】《紐約時報》專題探討MIRROR現象　稱12子為香港注入歡樂
姜濤 娛樂人物職業 歌手 演員 Mirror 音樂 歌曲 娛樂行業

最高瀏覽

【出軌人妻】結婚半年教師老婆出軌派綠帽　網絡作家莎比亞︰9年幸福原來是謊話
15:23 2021/08/24
【出軌人妻】結婚半年教師老婆出軌派綠帽　網絡作家莎比亞︰9年幸福原來是謊話
【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲返校園開學　Chantel撰文憶非一般暑假：真係好難忘
14:03 2021/08/24
【聲夢傳奇】「國民初戀」姚焯菲返校園開學　Chantel撰文憶非一般暑假：真係好難忘
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹
15:00 2021/08/24
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹