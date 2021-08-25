【MIRROR成員】《Dear My Friend,》獲日本電台推介　姜濤衝出香港：真的沒想到

MIRROR成員姜濤獻給摯友「中鋒」的新作《Dear My Friend,》自推出以來大受歡迎，穩佔串流平台榜三甲位置，最近更成功衝出香港，獲日本J-WAVE電台節目《Step One》重點推介，可喜可賀！

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▲ 姜濤《Dear My Friend,》

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姜濤昨晚(8月25日)於Instagram上載J-WAVE電台的聲音片段，表示「真的沒想到」，又以日文寫出「非常感謝，我會努力」。

主持以日語介紹姜濤新歌，「當一個人獨處的時候，回想起你的笑容，希望你在遙遠的天空繼續守護著我。這首歌包含了這些訊息，馬上聽聽HK Chat No.1，姜濤《Dear My Friend,》」。

同場加映 193、JNY專訪

歌曲作曲人林奕匡替姜濤高興：「Oh wow」，姜糖留言恭喜：「連日本人都會去認識你嘅歌曲，我哋真係為你感到驕傲」、「要衝出香港了」、「Wow!姜生好勁！」

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J-WAVE是東京受歡迎的FM廣播電台之一，《STEP ONE》主要播出日本與海外歌曲。

是次重點推介姜濤的新作也相當難得，而節目也曾於今年4月推介過由林家謙曲詞編監兼主唱的《一人之境》。