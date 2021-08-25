【MIRROR成員】Anson Lo健身谷肌新造型拍MV　教主派福利親授快速變大隻秘訣

▲ 「教主」盧瀚霆Anson Lo近日積極操肌，為新MV新造型做準備，未知MV新造型及12月7日的演唱會，是否與展示肌肉有關，相信神徒們十分期待。

MIRROR成員「教主」盧瀚霆Anson Lo，人氣爆燈，上周三（8月18日）個人IG粉絲剛破50萬大關，僅僅一周，仗著日本播出《大叔的愛》、台灣《超感應校園》講到飛仔（Anson Lo劇中角色）因網絡欺凌而輕生的悲劇情節、派台新歌《不可愛教主》MV衝破600萬等等，截至今日（8月25日）已再添1.5萬神徒，單是昨日一夜急升3,000，走勢凌厲。

▲ 健身教練上載Anson Lo的操肌片段到社交平台。（IG截圖）

「教主」操肌以新造型拍MV

數月前，「教主」Anson Lo曾透露忙於演唱會、拍劇、拍電影等事宜，根本無時間上健身室，數月以來僅上個兩次云云，惟見「教主」IG近日頻頻PO出健身谷肌照片，更表明已開始拍新MV的shooting，惟新造型暫時未能公開，只能放些健身照片一慰神徒的思念。未知MV新造型及12月7日的演唱會，是否與展示肌肉有關，相信神徒們十分期待。而神徒見「教主」操肌成果，加上時而短袖、時而背心示人，紛紛心心眼表示「教主終於有夏天」、更以「大隻霆」暱稱、「有型、靚仔」之留言不絕。

▲ 上周，「教主」已開始上載做健身的照片上IG。（IG截圖）

健身教練讚AL個底打得好

Anson Lo的健身教練CM Liu也在IG鋪出「教主」健身一周前後的對比照片，相片中所見，教主在8月23日操肌一星期後拍下的一張照片，上臂肌肉明顯健碩、如拳頭般膨然一鼓一鼓的、剛強有力、線條突出，教練更披露健身貼士：「一個星期後要拍MV可以點做？飲多d水 去左d水腫先，之後辛苦少少啦」，同時又讚「教主」Anson Lo：「本身個底打得好，又配合飲食，加埋刻苦耐勞、專注同認真訓練，有咁嘅成果都要多謝自己（指Anson）、同神徒、同我」，最後，教練仲「祝MV拍攝順利」。

▲ 「教主」在今年5月的演唱會上，以亮麗的造型示人。（IG圖片）

素來被讚做事認真、付出200%努力的「教主」Anson Lo，一向對自己的要求很高，不僅在舞藝、歌藝上不斷鑽研，對於健身操肌也有自己的一套，在去年5月份，新冠疫情兇猛來襲，人人留家抗疫之時，「教主」Anson Lo就曾拍了一條Gym Vlog，分享他在疫情下，在家如何做Gym，更親授快速變大隻的秘訣。

Anson Lo拍Vlog教在家健身

原來，「教主」Anson Lo過往在家健身，一般會做4set動作，主要集中鍛鍊胸肌、臂肌及腹肌。第1set動作是push-up，當中又分2set，其一是開肘，主要鍛鍊大範圍肌肉及手臂位，開肘做4set，每set12下。；其二是夾肘，集中鍛鍊胸部的中間位肌肉，因為操完大肌肉後，就要鍛鍊一些小塊的肌肉，他表示，雙手會夾埋些或開些，鍛鍊的部分也不同，夾埋些是練胸部中間的肌肉，開些是練胸部兩邊的肌肉，而他則習慣雙手夾埋些，主力鍛鍊胸部肌肉中間的線條。「教主」更透露，自己通常每晚會做8set push-up動作，不過，他打趣說道，有時未必能堅持唷。

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Anson Lo提醒，做push-up練胸肌切忌將膊頭谷起，否則就會變成練背肌了。此外，每set之間應隔30秒休息時間，因為做完1set後，肌肉會感到繃緊，必須利用這30秒拉筋，讓肌肉回復力量再做不同的動作。

「教主」親授快速變大隻秘訣

至於第2set及第3set動作，主要都是鍛鍊手臂肌肉，Anson Lo會借助運動型繃帶作出鍛鍊；而第4set動作則是鍛鍊腹肌，「教主」表示，其中1set他會練半sit up，因為希望集中鍛鍊最接近胸肌的兩塊上腹肌。

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在影片中，「教主」Anson Lo更披露一個快速操肌變大隻的秘訣，就是：「在你鍛鍊時做得最辛苦的那個位置，再堅持去谷一谷才放鬆，就會有一個快速壯大的效果。」

撰文：柴犬出動