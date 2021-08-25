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【大埔車禍】3名傷者仍留醫包括4歲男童危殆　37歲孕婦離開ICU情況穩定　

社會 10:38 2021/08/25

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3名傷者仍留醫包括4歲男童危殆，37歲孕婦離開ICU情況穩定。

大埔廣福道周日（22日）發生致命交通意外。在大埔廣福道102號對開，一輛的士失事衝向路中安全島，有交通燈被撞毀，釀多人受傷，多人疑被困的士車底。現場有市民合力救出被困車底的傷者。詳情即看【下一頁】

身體多處嚴重受傷的51歲女子及懷孕5周的37歲婦病情穩定，已離開ICU，留醫威爾斯醫院。4歲受傷男童情況危殆，仍然留醫深切治療部。另一名63歲男子情況穩定。

意外至今釀成2死8傷，一名63歲女傷者留醫屯門醫院，延至周一（23日）7時05分不治。詳情即看【下一頁】

汽車會會長李耀培指司機「瘋狂駕駛」，強調「安全島並不安全」。詳情即看【下一頁】

即看最新影片，兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

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記者：陳麗娜

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