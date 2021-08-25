【票價優惠】新加坡航空推出限時單程優惠   飛倫敦連稅超值票價$2,695起

▲ 新航推出限時單程優惠，飛倫敦超值票價$2,695起。（相片來源︰新加坡航空）

香港掀起一波移民潮，當中自然以英國受最歡迎。新加坡航空(新航)推出限時單程票價優惠，提供前往歐洲8大城市包括倫敦和曼徹斯特，有意移民到當地的市民不妨留意。

新航推出限時單程票價優惠，歐洲地點包括倫敦、曼徹斯特、 阿姆斯特丹、哥本哈根、法蘭克福、 巴黎、羅馬、蘇黎世 ，經濟客位$2,695起，商務客位$12,365起。另外也有泰國布吉，經濟客位 $1,910起，以上的推廣期為2021年8月23日至9月17日。

▲ （相片來源︰新加坡航空）

以上優惠票價以每位客人計算，優惠價已包括稅項及其他附加費。稅項以2021年8月21日兌換率計算，並可能因購票時匯率變化略有差別。上述航點須經新加坡轉機。優惠機票座位有限，售完即止，並受有關條款及細則限制。

除了優惠票價，旅客還可享多重禮遇。包括即日起至 2021年8 月31日期間，不論搭乘任何艙等，皆可在特定機型上享有免費3小時機上 WiFi 無線網路。此外，無論票價類型，所有2021年12月31日前的新訂位皆可免費更改旅行日期。

有關機票優惠及各禮遇之條款細節，請瀏覽新加坡航空優惠推廣網頁。

記者︰馮柏偉