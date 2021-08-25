【齊人之福】梅艷芳胞兄疑背妻出軌　梅啟明太太接受丈夫新歡同住

▲ 梅啟明被揭背妻出軌。

已故天后梅艶芳的母親覃美金（梅媽）共有兩子兩女，當中快將70歲的長子梅啟明已有家室，他與太太結婚9年並育有一子。不過梅啟明早前被媒體發現與一名年約40歲的女子於鬧市十指緊扣行街，受訪時他更以「女友」形容對方，背妻出軌的他卻理直氣壯說：「現在咩年代？」

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▲ 栴啟明早年經常陪梅媽見傳媒。 (東星圖片)

梅啟明拍拖斷正

今日有媒體報道指，周日於銅鑼灣某商場遇到梅艶芳胞兄梅啟明，而陪伴栴啟明逛街的並非其太太，反而是一名染金髮的中年女子。

據媒體報道，二人十指緊扣行時裝店，梅啟明耐心地陪女方揀衫，間中更會給予意見，感覺猶如「拖友」，而該名中年女子亦悉心打扮，穿通花T恤透出黑Bra。約逛了一小時後，二人拿著戰利品離開。

▲ 梅啟明跟妻兒。 (東星圖片)

事件曝光後，梅啟明接受媒體訪問，被問及是否「包二奶」時，他起初未有回應，當再追問該中年女子是否其女友時，他承認之餘，更謂太太亦知道。當問太太是否跟女友一起住時，他既然說：「差唔多！」

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梅媽溺愛長子

2003年一代天后梅艷芳離世，其母親跟胞兄梅啟明因質疑遺產分配方案，多次提出法律訴訟，惟最終被判敗訴，梅媽更因而欠下大筆律師費，不過長子梅啟明一直過得逍遙快活。

較梅啟明年輕16載的大馬女友為他生下一子後，二人於2012年2月在港排期登記結婚，一家三口居於跑馬地快活閣。據悉多年來梅啟明沒有正式做過一份長工，一家三口的生活費全由梅媽從梅艶芳遺產基金中支出，去年梅啟明更在港開設馬來西亞食品店。