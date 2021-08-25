【新冠疫苗】「溝針王」10週打5劑新冠疫苗　巴西男子準備打第6針時被捕

▲ 巴西一名男子10週內打5劑新冠疫苗

巴西疫情嚴重，染疫死亡人數為全球第二高。該國一名男子成為「溝針王」，在10星期內接種5劑不同的新冠疫苗。在他準備打第6劑時被衞生局揭發並逮捕。

據外媒報道，巴西里約熱內盧市一名男子於5月12日至7月21日期間，分別接種了2劑輝瑞疫苗、2劑科興疫苗以及1劑阿斯利康疫苗，即在10星期內總共接種了5劑。其中，有兩劑的接種時間僅相隔13天。8月16日，他準備打第6劑時，被醫護揭發其接種記錄不尋常，通報當地衞生局，將其逮捕。

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經調查後發現，該名男子往三個不同的疫苗中心接種，趁著該處電腦故障時混水摸魚，成功接種疫苗。當局將約見該男子，請他解釋接種5劑疫苗的原因。巴西染疫死亡人數位列全球第二，有逾57.5萬人，總確診人數逾2061.5萬。里約市疫情亦為嚴重，惟疫苗短缺，當地已暫停疫苗接種計劃。

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【科興疫苗（滅活疫苗）】

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【BioNTech/復星疫苗】

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【阿斯利康/牛津疫苗】

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責任編輯：羅嘉欣