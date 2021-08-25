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【慎防騙案】大埔有假冒「港燈」退款騙案　網民笑言騙徒不專業

社會 11:06 2021/08/25

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大埔有居民收到假冒「港燈」退款電郵的騙案。（經濟日報資料圖片）

香港大埔區議會副主席劉勇威今日（25日）在社交平台指，近日收到不少大埔街坊反映，表示收到「港燈」的英文退款通知電郵，附帶認證用的登入連結。他表示大埔區是用中華電力而並非港燈，但由於電郵附上區徽與電力公司標誌，有一定仿真度，他呼籲街坊要留意，小心騙案。

日前港燈已澄清沒有發出類似電郵，港燈表示近日收到多名客戶查詢，指收到港燈電費退款的可疑電郵。除內容為偽冒之外，電郵內並帶有惡意連結。 港燈從沒有向客戶發出有關電郵，並已就事件向警方報案。

港燈呼籲客戶應保持警惕，一旦收到資料不符的虛假電子郵件，切勿開啓郵件內的任何附件或連結，並應盡快刪除相關郵件。 若有疑問，可致電港燈客戶中心查詢。

有網民笑言騙徒不專業：

大埔唔係用中電咩，咁都信？

港燈唔係港島區架咩？關我哋咩事呀？

港燈寄比九龍新界人……勁呀

港島先用港燈，住個邊啲人先有可能信呀？！

 

同場加映：兒童酒精入眼致角膜受損，醫生拆解3類常見兒童眼睛創傷：

最新專訪影片：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：李榮忠

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