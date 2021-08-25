【新冠疫苗】周五起「即日籌」打針擴展至12歲或以上學生　一文看清接種中心地點

▲ 周五起「即日籌」打新冠疫苗擴展至12歲或以上學生，一文看清接種中心地點（曾耀輝攝）

新冠疫苗接種計劃自2月底開展，料今（25日）首劑接種人口將突破400萬、及首劑接種率將破6成；為進一步方便市民打針，港府宣布，星期五（27日）起24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）將向12歲或以上學生派發「即日籌」，供他們在派發籌號當天的指定時段於接種中心接種疫苗。

局方指，在評估實際情況後，決定將「即日籌」推展至專上院校和中小學的學生。暑假快將完結，希望這項安排可以便利一些尚未接種疫苗的學生及其家長。在考慮到部分學生需要老師或家人陪同，因此每位領取「即日籌」的學生也可由最多兩名人士陪同接種，而陪同人士可一同接種疫苗。

現時復必泰疫苗接種最低年齡為12歲、科興為18歲：

「即日籌」派發時間由每日上午7時45分開始，先到先得，派完即止。社區疫苗接種中心每日下午1時30分至2時30分關閉進行清潔消毒，最後一節接種時段為下午7時至7時30分。

欲領取「即日籌」的人士可親身攜同香港身份證到社區疫苗接種中心取籌，亦可委託家人或照顧者到社區疫苗接種中心代領，惟需出示學生或長者的香港身份證副本和學生的在學證明文件登記。社區疫苗接種中心的工作人員會在有關人士接種第一劑疫苗時，通知他們接種第二劑的日期和時間。

港府於上月29日起，安排24間社區疫苗接種中心（私家醫院除外）向70歲或以上長者派發「即日籌」，並於本月11日起擴展至60歲或以上人士，每日設有約4,600個「即日籌」。不過，公務員事務局昨回覆TOPick查詢指，截至昨日，發放「即日籌」期間，每日派籌量只有約900至3,500個不等，平均每日派籌不足2,000個。

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記者：鄧凱文