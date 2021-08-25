【出軌人妻】網絡作家莎比亞老婆與教師出軌　情夫胞妹現身回應傳聞

▲ 網絡作家莎比亞老婆與小學教師出軌，情夫胞妹現身回應傳聞。

網絡作家莎比亞慘遭相愛9年的教師老婆派綠帽，事件引起全城哄動。有網民繼續在討論區爆料，其中有謠言指涉事任職小學教師的情夫，與同父異母的妹妹亂倫。其後情夫胞妹現身回應，稱對哥哥出軌一事並不知情，請求網民不要人身攻擊家人。

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繼周一（23日）疑是莎比亞的朋友在連登討論區為好友申訴，指控與莎比亞拍拖9年、結婚半年的教師老婆Karena，跟另一間小學的男教師李Sir發生婚外情。事件越演越烈，陸續有網民在討論區爆料，披露更多出軌細節。

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▲ 情夫李Sir胞妹於IG回應事件。（IG截圖）

情夫胞妹回應傳聞

當中有網民指情夫早有前科，在其任職的小學「食同校同事」；另外亦有網民指，情夫更與同父異母的妹妹亂倫，惟是否屬實，仍有待查證。謠言其後引來李Sir胞妹現身回應，她在昨晚（24日）於IG發布即時動態，表示自己也是從媒體得悉哥哥出軌一事，並指兩兄妹甚少碰面，也不太討論彼此的感情生活。

事件中女生我既不認識，也未曾見過。我與哥哥是同父母的，並不是消息中所說，他也是很孝順，明白言論自由，但請求大家不要人身攻擊於嫲嫲同父母上。

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兩學校發聲明指會徹查

另外，在出軌事件曝光後，女方所任職的聖公會基愛小學隨即發表聲明。而男方任教的大埔舊墟公立學校其後在同日亦發表聲明，表示學校已啟動機制成立小組了解事件。學校非常重視教師的專業和操守，並承諾會以嚴謹及嚴肅的態度處理事件。如涉事教師涉行為失當，該校將會呈報教育局並作出跟進。

▲ 男方任教的大埔舊墟公立學校，昨日發表聲明。（大埔舊墟公立學校圖片）

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責任編輯︰王明芳