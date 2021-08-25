【新款口罩】本地品牌H-PLUS聯乘《新世紀福音戰士》　香港獨家6款EVA造型口罩今起預訂【內附連結】

▲ 凡於H-PLUS網店訂購全套6款EVA口罩，即送口罩套。（相片來源：H-PLUS）

《新世紀福音戰士》最近剛播出劇場版終章，再次掀起話題，粉絲不要錯過最新推出的口罩。本地卡通口罩品牌H-PLUS的《新世紀福音戰士》系列，獲官方認證許可，共有6款不同設計，今日起於網店率先公開發售。

是次系列將有多個EVA機體為設計，包括碇真嗣的初號機、明日香的2號機、綾波麗的零號機及渚薰的Mark.06，另外還有使徒造型及朗基努斯之槍紋款，款式有時尚有可愛，型格低調，男女粉絲也易襯，30片裝每盒售價$148。

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於香港製造的高防口罩系列兼備ASTM Level 3及BFE+ PFE+VFE > 99%超高防規格，採用PET不織布，口罩亦不含偶氮染料、致癌物及螢光劑等有害物質。凡於H-PLUS網店訂購全套6款EVA口罩，即送獨家限定口罩套乙套。H-PLUS 3間門市則預計於10月上旬才有貨，購買全套6款EVA口罩，則附送獨家限定初號機或使徒側孭袋乙個。

《H-PLUS x EVANGELION》系列口罩將於8月25日於H-PLUS官網線上開放預售，數量有限，定必掀起搶購熱潮。

記者：張頌婷