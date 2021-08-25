【錯誤包紮】嫲嫲用橡筋膠布包紮傷口　3歲孫女手指發黑壞死須截肢

▲ 3歲孫女無名指受傷，嫲嫲用橡筋和膠布包紮傷口，令孫女須截肢。

本來只是小小的傷口，卻因包紮錯誤，釀成要截肢的憾事。武漢一名3歲女童近月因手指受傷，嫲嫲竟以橡筋去固定紗布，且未有留意女童的手指狀況，結果女童手指末端因長期無血流腫脹發黑，最終需要截肢。

武漢蔡甸3歲女童歡歡在1個月前不慎弄傷左手無名指，被帶到當地醫院包紮，一個星期後，紗布鬆脫掉落，嫲嫲竟先以橡筋將紗布綁實，然後再用膠布包住，之後就沒有留意歡歡的傷口和手指情況。

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手指壞死須截肢

直至3日後，歡歡的父親出差回家才察覺異樣，但為時已晚，父親打開膠布後，發現女兒情況不妙，急忙帶她到醫院就診。武漢協和醫院手外科主治醫生康禹指出，女童送院時，左手無名指有明顯腫脹，手指末端已經發黑，出現了敗血性壞死。雖然他試圖通過保守治療保住手指，但最終因為病情嚴重，為防止進一步惡化，必須截肢。

因為家屬用了橡筋和膠布對手指進行環狀包紮，阻礙了手指尖的血流供應，長期處於缺血狀態的手指會壞死。

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目前截肢手術已完成，歡歡的術後復原狀況亦良好。不過，醫生提醒，成人的傷口包紮太緊導致手指尖血流不暢時，手指會有腫脹、麻木的感覺。不過，兒童往往由於神經的發育不完全，對疼痛的感知能力比較弱，加上疼痛往往不是持續性，孩子有時難以向家長準確表達疼痛的感覺。

家長在家包紮時不要給兒童用膠布進行環狀包紮，特別是手指、腳趾等部位。使用膠布時，可以採用螺旋式或者交叉式的包紮方法，切忌纏得太緊。

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責任編輯：王明芳