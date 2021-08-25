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【思家大戰】林盛斌當眾力數李思捷　阿Bob爆seed：成日黑人面！態度差！

娛樂 14:17 2021/08/25

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曾志偉、王祖藍回歸TVB擔任高層後，過往曾與祖藍組成「福祿壽」、離巢大台3年的李思捷被邀請回巢，主持及監制全新遊戲節目《思家大戰》。節目首集由林盛斌（Bob）、朱凱婷各自與親友組隊擔任嘉賓，搶答民調排行榜答案，回答的民調答案排行越高，就得到更高分數。

遊戲其中一道問題，李思捷大方「自抽」，要求參賽者「講出一個李思捷最乞人憎的地方」，Bob起勢力數對方，十分激動！

同場加映 193、JNY訪問

Bob直斥思捷五宗罪

Bob回答題目時，直接指李思捷「寸！扮型！扮勁！成日黑人面！態度差！」

當事人思捷向一同參與遊戲的林媽媽話「你個仔仲寸呀！」向來斯文大方的朱凱婷就冷面指對方「衰咸濕」。思捷對於阿Bob連珠炮發，表現得哭笑不得。

節目組都有訪問100人，要他們講出「李思捷最乞人憎的地方」，現場工作人員指結果十分出人意表。

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成為「負評王」

思捷被網民封為「負評王」，早在主持《今晚睇你》時就被指節目與不同的美國Talk騷、趣劇節目相似，而今次新節目是已購入美國經典節目《Family Fend》版權。

他過往又曾經被網民選為「十大最討厭藝人」第三位，皆因他形象花弗、被指「食女」無數。又有網民指思捷的演技有欠自然、自以為很搞笑，對他的演出也不太看好。

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早前在《思家大戰》的宣傳片內，一眾藝人以開玩笑方式「連環負評」李思捷，包括抄橋、臭寸、樣衰，張振朗還古天樂上身謂：「李思捷吓哇，唔講啦，完！」思捷亦自嘲在圈中得犯罪人多。

撰文 : TOPick柴犬出動

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