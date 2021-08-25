【打工仔悲哀】搭車途中癲癇發作摔倒滿臉血　打工仔醒來狂喊：我要返工

▲ 搭車途中癲癇發作摔倒滿臉血，打工仔醒來狂喊「我要返工」。

上海一名19歲男子日前乘搭地鐵時，疑似癲癇發作倒地，撞傷眼角流了一臉血，引發其他乘客騷動。未料當他醒來後，第一句話竟然是「我要上班」，即使站方人員不斷相勸，仍堅持離開。事件引起網民熱議，不少人大呼心酸。

根據《澎湃新聞》報道，事發於14日上午9時30分，上海地鐵18號線鶴濤站。從影片可見，該名身穿黑衣的男子疑因癲癇發作跌倒在車廂內，並撞傷眼角，血流不止的他短暫失去意識，並由車務人員幫忙抬離車廂。

車站人員表示，事發時他們立即召喚救護車，沒想到男子醒來後第一句話就是「我要上班」，讓在場人士都感到錯愕，車務人員急忙向他解釋，「你眼角都受傷了，怎麼上班」，但男子仍相當堅持，並拒絕就醫。

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男子稱自己有癲癇病史，平時有在吃藥治療。無奈之下，車務人員只好將他帶到地鐵內的醫護站處理傷口，待他意識清楚、能自由行動時，便讓男子離開去上班。

影片曝光後引起網民熱議，不少網民感嘆，「這就是社畜的悲哀」、「成年人的生活沒有容易二字」、「可能曠工就會扣錢吧，生活都是不容易的，希望可以好好養病再去上班」。

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癲癇症常見症狀

根據本港醫管局的資料，癲癇症絕不等於精神科疾病，而是一種頗常見的腦神經系統疾病。這是由於腦神經細胞異常放電，因而引起陣發性的短暫大腦神經功能紊亂。

因應受影響的神經功能，患者會呈現不同的發病症狀，包括：全身痙攣、跌倒、咬舌、感覺麻木、發白日夢、目光呆滯、短暫記憶失常，胡言亂語或行動怪異等。

急救方法

若遇到癲癇症發作的人士，可參照醫管局所列的指引處理：

應該：

讓患者躺下，順其自然，只有在發生危險的情況下，才需要移動患者，以免產生意外，抽搐通常於幾分鐘內停止

保持患者呼吸暢通，鬆解頸上衣物，可以幫助呼吸；並應注意是否有嘔吐物、假牙或唾液等哽塞喉部，若有，應立即清除

保持空氣流通，避免人群聚集圍觀

密切觀察患者發病狀況，記錄發作時間、部位及過程

抽搐過後，應將患者轉身至復原臥式，以保持呼吸通暢，可用薄軟枕墊在頭下，讓患者舒適地慢慢復原

陪伴患者直至清醒，因為癲癇發作過後，患者可能會神智不清

患者清醒後應加以安慰，幫助他鎮定情緒

檢查患者身上是否攜帶癲癇證明書

不應該：

強塞東西放入患者口內

強行制止患者抽搐，因為可能引起更多損傷

給患者喝水或食物，因患者可能會有嘔心的感覺

給予患者服食額外的抗癲癇藥物

局部性癲癇的處理方法﹕

患者的發病雖不容易察覺，但如果患者做出危險動作，例如﹕走出馬路，應盡快制止。在安全情況下安慰患者，引導他離開危險環境。

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責任編輯：羅嘉欣