【明星扮靚】黃德斌茹素兩年健康更好　58歲最型大叔：為何不去投資自己身體呢？

▲ 曾陷低潮懷疑自己患上抑鬱，黃德斌從運動飲食心態逐一調整。

憑ViuTV劇集《大叔的愛》人氣急升的黃德斌，雖然現年58歲的他早已是「大叔」，但身材卻比很多後生仔更fit。日前黃德斌接受由鄭丹瑞（阿旦）主持的YouTube節目《健康旦》訪問，分享自己從運動、飲食和情緒方面，如何改變和調節生活，促成有今日的健康型佬黃德斌。

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▲ 德斌接受訪問詳談他的健康之道。（影片截圖）

從喜歡的運動著手

黃德斌給觀眾的印象一向都是陽光健康，日前他接收阿旦的網上節目《健康旦》訪問，由運動、飲食和情緒三方面分享他的「養生之道」，如何打造出「型爆中佬」的生活。

阿旦由運動開始問起，喜歡運動、自認「百厭」的德斌，坦言由心態開始調整：「我喜歡活動，而且有需要保養自己，令我的體能能夠應付工作。」阿旦直指德斌的心態非常正確：「很多人說自己好忙，無時間運動甚至睡覺，德斌所說的很重要，首先調整好心態。」

▲ 德斌對自我要求甚高。（影片截圖）

為何不投資健康？

德斌表示：「如果你覺得有需要，例如去廁所，你再忙你也會去。還有一個想法好重要，大家甚麼都說要投資，為甚麼不去投資身體呢？那怕每日15、20分鐘也好，找一點時間出來做些很簡單的運動，其實也能夠幫助自己。」

同時他補充：「當然有些太疲累的時間，我也不建議去做運動，可能只做一些伸展運動，休息足夠就要去任何你喜歡運動，由喜歡的運動開始，再找些適合自己需要的運動。」

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▲ 黃德斌熱愛跑步。（instagram圖片）

跑步益處多

自認「百厭」的他，不論游水、踩單車都喜歡，但最常做的運動是跑步。

因為他認為不論在任何地方都可跑步：「好方便，完全沒有籍口（不做）。而跑步這個運動，對身體每一部份都有幫助，例如心肺、頭腦，所以我選擇跑步。我做體能力的時候，教練會幫我定一些方案去鍛練所需的肌肉，我做的運動很足夠，但記得不要令自己在運動方面太疲勞，否則會有反效果。」

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▲ 自認「百厭」的他喜歡很多種不同的運動。（instagram圖片）

茹素兩年身體好

保持健康身體，除運動飲食也很重要。德斌透露自從看過一個有關運動員的紀錄片後，至今已茹素兩年：「其實我甚麼都食，工作吃飯盒時劇組會幫我買羅漢齋飯，我不是全素，所以可以吃蕃茄蛋飯，開工時會吃簡單一些。」

他每朝起床後，會吃一大堆不同品種的菜、生果，再加些蛋白粉、芝麻、黑豆粉：「其實吃素是很講究的，很多人吃素只吃菜和豆腐，這很易蛋白質不足。」

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▲ 德斌與Edan合作劇集《大叔的愛》。（instagram圖片）

德斌透露自從吃素後，做運動的恢復能力和表現比從前更好，還少了腰酸骨痛：「可能是肉類的酸性令肌肉發炎，少吃了便少了炎症，於是少了腰酸骨痛的問題。」

他回憶：「有段時間我瘦了許多，就是不用開工時常上山跑，今日跑8公里，翌日起床覺得沒太大感覺又再跑10公里，接著12公里，覺得好像真的不錯，於是持續下去，病痛也少了。」

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情緒也是關鍵

阿旦提到自從今屆東京奧運後，了解到情緒對人的表現很緊要，對演員更甚，工作太頻密沒有足夠睡眠，但沒有工作情緒又會低落。

德斌坦言：「演員就是這樣，經常會發生這樣的情緒，尤其以前做了一個角色出來好像有些反應，但又沒有持續，都會有好失落、失意的時間。」

▲ 保持健康體魄，運動、飲食和心態缺一不可。（影片截圖）

德斌自爆曾懷疑自己患抑鬱：「在負面情緒中會經歷過怨、恨、不開心，後來看資料，發現我這種狀況有機會是抑鬱，不過我無看醫生、不能斷定，只是有日照鏡，見到自己苦口苦面，覺得當然會少工作，於是決定再重新出發，多做運動令身心平衡一點，或者多看書去分散不好的負能量。」

他指，人總有高低起落，要學會接受和面對：「不要一個人躲起來，越不開心越要出去，去海邊、找些開心朋友，這樣會令自己走向另一個階段。」

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▲ 德斌於《大叔的愛》作了許多新嘗試。（影片截圖）

幾乎推演《大叔的愛》

提到《大叔的愛》，德斌直指劇集給他全新的體會，曾經想過推演。

但見年青導演對他的信心，決定放手一試過種從未接觸過的喜劇：「既然別人對我有信心，不如試下、發掘下自己，然後就有了這個效果，很開心這個喜劇令大家都開心。」

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