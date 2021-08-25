【周末好去處】Pinkoi九龍灣零碳天地搞巿集逾百特色攤位　miffy & SNOOPY主題快閃店限定好物必搶【內附詳情】

▲ Pinkoi Design Fest 2021 香港站，逾百攤位巿集在本周五至日在九龍灣舉行。（巿集提供）

設計購物平台Pinkoi .com，今年踏入10周年，以「10 Times Better Me」為主題，事隔三年於香港再次舉辦大型實體活動，由室外到室內集結不同精彩活動，將展覽和主題館結合設計市集，趁10周年之際作出突破，與粉絲結伴成為10倍美好的自己。

Pinkoi Design Fest 2021 香港站，除了有粉絲們期待已久的Cashless設計市集之外，今次更聯同國際級香港新媒體藝術團隊XCEPT舉行《海濤浴 / Kaitouyoku by XCEPT》展覽，以聲畫傳遞海底療癒感覺，體驗十倍美好想像；更邀得日本人氣插畫家Noritake推出融合香港、台北、東京元素的聯乘商品；更與國際知名汽車品牌 MINI 合作，推出兩架Pinkoi x MINI 特別版汽車。

一架由本地得獎設計師 Sunny Wong 設計，另一架則驚喜邀請本地獨立插畫家暨搖滾樂隊觸執毛及 R.O.O.T 的主音 Jan Curious（阿水）於現場在MINI 車身作畫！miffy & SNOOPY 主題聯乘快閃店再次華麗登場，售賣多款期間限定好物新品，場內還有台灣美食街，搜羅多個寶島人氣伴手禮，讓大家一解旅行癮，以味蕾旅行一嚐台式地道滋味。Pinkoi一如以往，致力將鍾愛的設計品牌及優秀的合作夥伴介紹予大眾。

▲ 今年首次舉辦藝術展。（巿集提供）

逾百特色攤位

今次選址九龍灣建造業零碳天地舉行市集，「10 Times Better ME」Design Fest 2021將結集逾100個精選品牌，與大家共同體驗生活上各式各樣的品味可能。今次亦將是香港首個CASHLESS無現金交易設計市集，與大家結伴踏進新購物旅程。逾100間台港特色攤位齊集九龍灣零碳天地戶外草坪，匯集世界各地形形色色的生活好物，有以海浪為主題的自癒系手工家品、離奇古怪氣味的大豆蠟燭、文青必備山系小袋、復古風可愛自家製飾物、滿足視覺與嗅覺的手工擴香擺設、天然植萃咖啡護膚品等等，小至精美首飾；大至家中擺設，一應俱全，無論是市集迷或尋寶愛好者，今個周末約同三五知己漫遊市集，來個慢活愜意的周末。

首設藝術展

今次Design Fest 2021更首次舉辦藝術展，與參加者一同提升內外品味。屢獲國際殊榮，曾與多個知名品牌包括 Nike、Dr. Jart+、Sulwhasoo 合作的香港新媒體藝術團隊 XCEPT ，將為 Pinkoi 度身訂造創新的《海濤浴 / Kaitouyoku by XCEPT》。創作團隊以「10 Times Better ME」的概念出發， 將佛學「十方一念」所指的速度之快與空間之廣，以聲音影像收歸於展覽場中，將大海氣息、浪濤流動、水波蕩漾，藉以森林浴的方法，讓觀眾沉浸海洋當中，緩解壓力疲勞、心無所住，體現身心靈歸一境界。

而為慶祝Pinkoi 10歲生日，團隊特意邀得日本人氣插畫家 Noritake，從「In The City」出發，以香港、台北、東京三地為題，親自監修 Pinkoi x Noritake 獨賣聯乘系列。香港典當舖招牌、台北小籠包、東京招財貓，三地元素將會出現於啤酒杯、手機殼、透明手提袋、濾掛式咖啡、口罩收納夾之上。實物將首次於香港曝光，喜歡Noritake的粉絲記得留意，將Noritake挑選的三地特別元素融於生活當中。

▲ Pinkoi x Noritake 獨賣聯乘系列。（巿集提供）

miffy&SNOOPY快閃店

深受全球人士喜愛的miffy 和 SNOOPY 將再度登場，於「Travel with miffy」和「Pinkoi x SNOOPY Limited Collaboration」主題聯乘快閃店中，獨家發售來自日本、香港、台灣、泰國等地逾30 個獨立設計品牌的150多款限量聯乘設計品，包括：miffy即棄菲林相機、SNOOPY黑白紅色風琴式環保購物袋等等。三天期間限定好物，必定成為熱愛miffy與SNOOPY粉絲的搶購目標。「Travel with miffy」主題限定店更是最後一次於香港線下推出，miffy 粉絲萬勿錯過。

▲ miffy & SNOOPY 主題快閃店 ，僅限三日發售限定好物，必成搶購目標。（巿集提供）

台灣美食一直深受港人熱愛，包括鳳梨酥、蛋卷、牛肉條、豬肉紙等台式地道美食，即將從台北來到九龍灣Design Fest！

聯乘MINI 破格推出全新打卡點 邀請本地音樂人與插畫師即場彩繪。第一架由本地設計師 Sunny Wong 設計，攜手帶來從未曝光的打卡位，展現藝術與品味時尚兼備之作。另一架則邀請到本地獨立插畫家暨搖滾樂隊觸執毛及 R.O.O.T 的主音 Jan Curious（阿水） 於8月28日表演現場彩繪，以車身作為畫布，賦予MINI 全新色彩，展現汽車設計的可塑性。

▲ 台灣美養（巿集提供）

此外，入場人士將獲贈總值超過$100禮物包。當中包括 Pinkoi 10 週年特別版帆布袋、望月月餅、Bioguard 消毒濕紙巾及總值 HK$ 35 優惠券。數量有限，先到先得，送完即止。

Pinkoi 10週年「10 Times Better ME」Design Fest 2021巡迴展香港站

日期：2021年8 月 27至29 日（星期五至日）

時間：上午11時至下午6時（每日最後進場時間為下午5時30分）

地點：九龍灣常悅道 8 號零碳天地（MegaBox 商場前方）

門票：$30（現場購票） ／ $25（早鳥優惠，即日至8月26日），新會員以早鳥優惠購票額外減$10。

編輯：葉翠華