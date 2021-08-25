【食用安全】農心出口海鮮湯麵驗出一級致癌物　環氧乙烷超標148倍緊急回收

▲ 農心集團出口歐洲的一款即食麵產品，被驗出一級致癌物環氧乙烷超標148倍。

即食麵是不少人的最愛，韓國知名即食麵企業農心集團出口歐洲的一款即食麵產品，被驗出一級致癌物「環氧乙烷」超標148倍，目前相關產品已被要求下架及緊急回收。

▲ 農心集團一款出口即食麵產品，被驗出一級致癌物「環氧乙烷」超標148倍。（圖片來源：SBS新聞截圖）

據韓國SBS新聞報道，歐盟食品安全機構在農心集團今年1月及3月出口至德國的一款海鮮湯麵中，檢測出一級致癌物「環氧乙烷」超標， 最高超過歐盟標準值148倍，目前歐盟食品安全機構已向歐洲各國發出通知，要求將相關產品下架及緊急回收。

相關產品亦有在韓國分銷，有韓國民眾接受SBS訪問時表示已知悉事件，並有點憂心。

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農心集團回應指，韓國國內銷售的即食麵，是在安陽、安城等其他工廠生產；而出口歐洲的產品則是在釜山工廠生產，兩者是在不同工廠生產，強調沒有問題。

韓國食品醫藥品安全部其後亦發佈了調查報告，表示出口版海鮮湯麵未有在韓國國內流通及銷售，農心在生產過程中亦並沒有添加「環氧乙烷」。

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責任編輯：羅嘉欣