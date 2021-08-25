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【靚太安樂窩】子女愛扭計到冒險樂園夾公仔　港媽淘夾公仔機制止全家再「燒錢」

休閒消費 16:09 2021/08/25

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港媽笑指看見子女站在夾公仔機前，不停投幣，十足「賭童」。

無論大人或小朋友，都總試過在冒險樂園「課金」贏取心頭好。在萬能的淘寶幫助下，在家都能感受到「燒錢」贏禮物的興奮！有港媽在Facebook群組「淘寶開心Share」分享因孩子極愛到冒險樂園夾公仔，所以在淘寶購入夾公仔機，更成功帶動家中氣氛。同時吸引大班網民大讚是令小朋友溫書和回收零用錢的好方法。

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港媽分享購買夾公仔機全因兒子最愛玩夾公仔機，加上暑假期間每次出街都要求去冒險樂園玩夾公仔機，和老公商討後就決定購買。

個仔好鐘意玩夾公仔機，都玩壞咗2部！暑假去街次次都要去夾，我老公話去多幾次冒險樂園玩，D錢都夠淘部夾公仔機！我個仔知道買咗，就日日問我幾時送到嚟！

最新影片：193訴說香港組合追夢艱辛路

港媽表示選擇重用舊有公仔，又指可自定這部夾公仔機的所有設定，令她笑言街上的公仔機「係呃人夾」。

帖文一出後引起不少網民紛紛留言討論，反應不一。有興趣購買的網民表示「買嚟放夾返嚟D公仔」，又有網民大讚「零用錢回收器」、「新年招呼小朋友黎玩到時賺唔少」；又提議「扭蛋波入面放溫書半小時」或「做練習兩頁」紙條等。不過亦有網民指此舉「請唔好教壞小朋友玩賭博」。

港媽指她連運費約花1841.5港元，約6日便到貨。TOPick到淘寶網了解，發現夾公仔機有多色可選，更設有迷你、小型和大型尺寸，售價為1,150元至1,200元（約1381至1442港元）不等。而港媽和不少賣家同樣大讚高質又省錢，全家人都玩得相當投入和開心。

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責任編輯：張懿慧

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