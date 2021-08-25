  • 33°C
香港時間 : 2021825日 (週三) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】馬鞍山We Go MALL辦日本夏日祭　特設Pet Pet Market帶毛孩齊齊逛街

休閒消費 12:11 2021/08/25

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

大家可以在Pet Pet Market與主子一同逛街購物。（商場提供）

位處馬鞍山核心地段的We Go MALL將由8月28日起一連兩個星期六、日，以三大精彩活動強勢打造「We Go‧夏日祭」，包括寵物用品展Pet Pet Market、雲集逾30個本地品牌的夏日祭手作市集及和風遊戲體驗區，全方位滿足大人小朋友及寵物需要。

Pet Pet Market與主子逛街

We Go MALL 將於8月28日至 9月5日一連兩個週末於商場地下中庭舉辦「We Go．夏日祭」，感受盛夏限定的夏日祭典氛圍。Pet Pet Market邀請到多個人氣寵物品牌，包括寵物食品及各式日用品等應有盡有。此外，We Go MALL更於活動期間分別邀請不同的寵物團體到場，例如香港拯救貓狗協會、老有所依等團體宣揚愛護動物訊息，包括舉行慈善義賣籌款、領養活動等，讓大眾親親寵物，別具教育意義。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

手作市集匯聚數十個本地品牌

夏日祭．手作市集售賣各式各樣的特色手作商品，每家本地小店各有特色，有專售香水消毒搓手噴霧、主打廢物重用的飲品樽擺設、精緻獨特的擴香石及香薰，本地原創設計的優雅首飾等，手作市集雲集一眾本地小店別具特色，盡顯心思及創意。

和風遊戲體驗區設拍照專區

引入日本夏日祭典的傳統遊戲—金魚撈撈樂、水球釣釣樂及幸運拋圈圈，讓你彷如置身日本夏日祭。客人只需於商場消費滿$100或以上（以單一即日機印發票計算），即有機會換領攤位遊戲?乙張，每張遊戲券可參加3款和風小遊戲，成功完成可獲贈小禮品。

We Go MALL聯乘著名動漫卡通人物寶狄與好友，特設期間限定和風夏日祭拍照專區，寶狄與好友更會首度換上祭典浴衣與各位合照。

「We Go‧夏日祭」

日期︰8月28日、29日及9月4日、5日

時間︰中午12時至下午8時

地址：馬鞍山保泰街16號We Go MALL

記者︰梁靜詩

相關文章

【商場速報】樂富廣場化身成體能鍛鍊大本營　消費滿額可體驗VR跳傘快感
12:33 2021/08/03
【商場速報】樂富廣場化身成體能鍛鍊大本營　消費滿額可體驗VR跳傘快感
【親子好去處】LEGO樂遊城市跨區主題場景　德福青衣城等6大商場免費打卡
11:54 2021/07/23
【親子好去處】LEGO樂遊城市跨區主題場景　德福青衣城等6大商場免費打卡
【周末好去處】韓國人氣品牌Dinotaeng海港城展覽　同場發售過百款Quokka主題精品
12:28 2021/08/05
【周末好去處】韓國人氣品牌Dinotaeng海港城展覽　同場發售過百款Quokka主題精品

你可能感興趣

【商場速報】樂富廣場化身成體能鍛鍊大本營　消費滿額可體驗VR跳傘快感
12:33 2021/08/03
【商場速報】樂富廣場化身成體能鍛鍊大本營　消費滿額可體驗VR跳傘快感
【親子好去處】LEGO樂遊城市跨區主題場景　德福青衣城等6大商場免費打卡
11:54 2021/07/23
【親子好去處】LEGO樂遊城市跨區主題場景　德福青衣城等6大商場免費打卡
【周末好去處】韓國人氣品牌Dinotaeng海港城展覽　同場發售過百款Quokka主題精品
12:28 2021/08/05
【周末好去處】韓國人氣品牌Dinotaeng海港城展覽　同場發售過百款Quokka主題精品
好去處 DIY手作 寵物零食 日本 商場活動 商場情報 商場 馬鞍山 消費資訊 消費種類

最高瀏覽

【出軌人妻】結婚半年教師老婆出軌派綠帽　網絡作家莎比亞︰9年幸福原來是謊話
15:23 2021/08/24
【出軌人妻】結婚半年教師老婆出軌派綠帽　網絡作家莎比亞︰9年幸福原來是謊話
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹
15:00 2021/08/24
【道德爭議】買精生5國混血兒寵女無極限　單身CEO懷第二胎︰為女兒添弟妹
【卑微人夫】放假做完家務玩PS5被老婆罵　老公委屈︰重來一次不想結婚
13:22 2021/08/24
【卑微人夫】放假做完家務玩PS5被老婆罵　老公委屈︰重來一次不想結婚