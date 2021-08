【周末好去處】馬鞍山We Go MALL辦日本夏日祭　特設Pet Pet Market帶毛孩齊齊逛街

▲ 大家可以在Pet Pet Market與主子一同逛街購物。(商場提供)

位處馬鞍山核心地段的We Go MALL將由8月28日起一連兩個星期六、日,以三大精彩活動強勢打造「We Go‧夏日祭」,包括寵物用品展Pet Pet Market、雲集逾30個本地品牌的夏日祭手作市集及和風遊戲體驗區,全方位滿足大人小朋友及寵物需要。

Pet Pet Market與主子逛街

We Go MALL 將於8月28日至 9月5日一連兩個週末於商場地下中庭舉辦「We Go.夏日祭」,感受盛夏限定的夏日祭典氛圍。Pet Pet Market邀請到多個人氣寵物品牌,包括寵物食品及各式日用品等應有盡有。此外,We Go MALL更於活動期間分別邀請不同的寵物團體到場,例如香港拯救貓狗協會、老有所依等團體宣揚愛護動物訊息,包括舉行慈善義賣籌款、領養活動等,讓大眾親親寵物,別具教育意義。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

手作市集匯聚數十個本地品牌

夏日祭.手作市集售賣各式各樣的特色手作商品,每家本地小店各有特色,有專售香水消毒搓手噴霧、主打廢物重用的飲品樽擺設、精緻獨特的擴香石及香薰,本地原創設計的優雅首飾等,手作市集雲集一眾本地小店別具特色,盡顯心思及創意。

和風遊戲體驗區設拍照專區

引入日本夏日祭典的傳統遊戲—金魚撈撈樂、水球釣釣樂及幸運拋圈圈,讓你彷如置身日本夏日祭。客人只需於商場消費滿$100或以上(以單一即日機印發票計算),即有機會換領攤位遊戲?乙張,每張遊戲券可參加3款和風小遊戲,成功完成可獲贈小禮品。

We Go MALL聯乘著名動漫卡通人物寶狄與好友,特設期間限定和風夏日祭拍照專區,寶狄與好友更會首度換上祭典浴衣與各位合照。

「We Go‧夏日祭」

日期︰8月28日、29日及9月4日、5日

時間︰中午12時至下午8時

地址:馬鞍山保泰街16號We Go MALL

記者︰梁靜詩