【周末打卡】11座活化歷史建築參與「古蹟周遊樂」活動　9月開鑼

▲ 香港新聞博覽館在內的11個歷史建築物，將參與「古蹟周遊樂」活動。（資料圖片）

發展局文物保育專員辦事處今（25日）宣布，今年9月至12月舉辦「2021古蹟周遊樂暨巡迴展覽」。古蹟周遊樂將於9月1日至10月31日介紹11個政府歷史建築活化項目，並提供免費導賞團；巡迴展覽則於9月1日至12月31日舉行。

參與的歷史建築，包括第1至第3期「活化歷史建築伙伴計劃」10個項目：大澳文物酒店（舊大澳警署）、香港浸會大學中醫藥學院 — 雷生春堂（雷生春）、YHA美荷樓青年旅舍（美荷樓）、饒宗頤文化館（前荔枝角醫院）、綠匯學苑（舊大埔警署）、石屋家園（石屋）、We嘩藍屋（藍屋建築群）、香港新聞博覽館（必列啫士街街市）、香港青年協會領袖學院（前粉嶺裁判法院）和虎豹樂圃（虎豹別墅），以及「保育中環」措施下的元創方（荷李活道前已婚警察宿舍）。

活動期間將提供免費導賞團，名額先到先得。公眾亦可於開放時間到訪，並收集設計獨特的紀念蓋印。

發展局文物保育專員辦事處發言人稱，活動介紹的政府歷史建築活化項目，彰顯政府與非牟利機構合作的保育成果，當中不少項目更獲得聯合國教育、科學及文化組織亞太區文化遺產保護獎的獎項。當局希望透過今次活動，鼓勵公眾參觀及欣賞這些橫跨不同時代的歷史瑰寶，了解其歷史和建築特色。

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責任編輯：吳卓峰