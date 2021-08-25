【疫情悲歌】日本染疫孕婦遭9間醫院拒收　29周早產被迫在家分娩男嬰不治

▲ 日本一名孕婦染疫遭9間醫院拒收，被迫在家分娩導致男嬰夭折。

日本新冠肺炎疫情嚴峻，千葉縣一名確診孕婦居家隔離期間作動早產，卻找不到醫院願意收治，最終被迫在家分娩，男嬰不幸夭折。

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被迫在家分娩

綜合外媒報導，該名孕婦30多歲，懷孕29周，因確診新冠肺炎而居家隔離。在本月17日下午，孕婦出現腹脹痛、下體出血等早產徵兆，致電公共衛生中心，希望職員協助安排入院。據悉中心曾聯絡9間醫療機構，卻沒有醫院能夠收治孕婦，她被迫在家分娩，早產男嬰最終夭折，孕婦則沒有生命危險。

當地媒體報導指出，確診孕婦生產後，新生兒必須立即隔離，能夠處理的醫院有限，安排住院較花時間。事後千葉縣的婦產科醫生緊急召開網上會議，討論確診孕婦送院安排，避免憾事再度發生。

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學會討論日後送院安排

「日本產科婦人科學會」建議為居家隔離的確診孕婦訂立叫救護車的條件及指標，當孕婦出現呼吸困難、幾乎無法說話，以及血氧值低於92%，方能打電話叫救護車。網民形容條件「荒謬」，且不能保證確診孕婦能夠獲醫院收治，質疑學會的建議。

事件震驚全日本，富士電視台主播榎並大二郎早前報導這則新聞時，忍不住落淚，指「如果處理適當的話，是一條可以救回來的生命」，令觀眾動容。

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責任編輯︰王明芳