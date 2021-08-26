全港齊心抗疫　500萬人打疫苗　大抽獎加碼再送逾千萬單位

信和集團旗下黃廷方慈善基金及華人置業5月宣布送出觀塘凱滙一房單位作為疫苗接種抽獎禮物，引來全城哄動。第一輪抽獎截止登記尚餘不足一星期，第二輪抽獎又有好消息! 只要於2021年9月30日或之前有500萬名香港居民完成接種至少一劑新冠疫苗，贊助單位即加碼送出另一個價值約港幣1,200萬元的凱滙一房住宅單位，作為第二輪大抽獎的大獎。全港越多人接種疫苗，是達致群體免疫的重要方法，及早接種疫苗更可參與抽獎。



第二輪大抽獎懶人包:

學生打疫苗有機會獲得20萬元獎學金

全港學校將於9月開學，家長們都希望子女能夠在安全及健康的環境下重返校園，因此年輕一代響應接種疫苗尤其重要。有見及此，黃廷方慈善基金將於第二輪大抽獎捐出20份每份價值港幣20萬元的獎學金，透過抽獎活動送予12歲或以上及18歲以下已接種疫苗的香港居民，鼓勵學生響應疫苗接種。

第二輪大抽獎登記詳情

抽獎網站: www.vaccinationluckydraw.hk

登記日期：2021年9月2日上午9時正至2021年9月30日下午5時30分

第一輪大抽獎登記將於9月1日截止

距離第一輪抽獎登記截止日期尚餘6日！第一輪大抽獎共設2個獎項，終極大獎是由贊助單位送出一個凱滙一房住宅單位，二獎為每份價值港幣10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，名額20個。如果你符合資格而又未登記，就要把握機會，趕及於2021年9月1日香港時間下午5時30分前，立刻登記！

抽獎活動大使亦會於香港10個指定物業的活動櫃台協助公眾人士進行網上登記

政府預約接種新冠疫苗網站: www.covidvaccine.gov.hk

專屬抽獎熱線: 3697 9357（服務時間為周一至周日上午9時正至下午6時正）

查詢電郵: enquiry@vaccinationluckydraw.hk

（資料由客戶提供）