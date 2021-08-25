【遍地海膽】大埔龍尾泳灘曾遍地海膽水母　康文署兩個月錄逾百泳客受傷

▲ 大埔龍尾泳灘已經啟用。（資料圖片）

今年6月啟用的大埔龍尾泳灘，不時有泳客誤踩海膽而受傷，也有人被水母螫傷。民政事務局局長徐英偉稱，由6月23日泳灘啟用至8月15日，康文署處理泳客在龍尾泳灘在水中踐踏到海膽或碰觸到水母而被輕微刺傷或螫傷的個案，分別有110宗及51宗，受傷個案均屬輕微，泳客即場接受護理後可自行離開。

徐英偉回覆立法會議員書面質詢時稱，八成泳客受傷個案，集中在6月26日及27日（共87宗），以及7月10日及11日（共41宗）。而在7月中至8月中期間，康文署只於其中4天，錄得4宗踐踏到海膽個案；以及2天錄得兩宗碰觸到水母的個案。

他指泳灘的海水位置會因應大自然潮汐漲退而有所變化，每當潮退時分，原本深水的海床位置會變得較淺，以致泳客容易踐踏到棲息在海床上的生物而受傷。更多報道：【下一頁】

他稱康文署已採取多項措施，包括在泳灘範圍內張貼提示性告示、橫額、水上浮標及作出適時廣播，提醒泳客小心以免踐踏或碰觸到海膽及水母等海洋生物。另外，又透過巡視的救生員及泳灘大使向泳客作出口頭提示。經採取有關措施後，泳客因海膽或水母以致受傷的個案已大幅下降。

現時，大埔龍尾泳灘有13名救生員輪值，擔任每天救生崗位工作。另外，自本年7月1日起，康文署於週末及公眾假期泳客較多的時間會額外安排兩名義務救生員提供輔助救生服務；以及安排醫療輔助隊或香港聖約翰救傷隊派員到泳灘協助救傷工作。

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責任編輯：吳卓峰