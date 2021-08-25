【跨境犯法】海關拘5人涉1.7億元跨境洗黑錢案　不排除黑錢運往澳門賭場使用

▲ 海關拘5人涉1.7億元跨境洗黑錢案。(曾秋文攝)

海關首次偵破跨境車司機懷疑協助洗黑錢的案件，涉款達1.7億元，行動中共拘捕5名男子，包括3名跨境車司機及2名兌換店職員，年齡介乎40至43歲。洗黑錢集團僱用跨境車司機，將大量不明來歷現金經港珠澳大橋，帶至澳門及珠海，不排除黑錢運往澳門賭場使用，被捕人士正保釋候查。

海關本月19至23日採取拘捕行動，在港珠澳大橋截查2部出境車輛，在其中一部車輛搜出2千萬現金，之後再搜查新界區3個住宅單位及觀塘一間找換店，檢獲大量現金及帳簿等，海關仍在調查來歷不明款項去向，不排除有更多人被捕。

由今年5月起，海關人員發現部分跨境旅客的現金申報書有疑點並展開調查，發現有疑似清洗黑錢集團僱用跨境車司機，經港珠澳大橋口岸多次將大批不明來歷現金運往澳門及珠海。當中鎖定2名跨境七人車司機，他們合共17次申報攜帶大筆自用現金離境，每次申報金額由300萬至2,700萬不等，涉及金額共約1.7億港元。

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初步調查顯示，涉案的3名跨境車司機涉嫌串謀他人處理合共約1.7億港元懷疑犯罪得益，包括約2千萬元現金，由海關人員在港珠澳大橋口岸截查其中1輛跨境車輛時檢獲，當中一名司機同時涉嫌於申報時提供虛假資料。

海關亦懷疑部分款項透過涉案的兩名找換店負責人處理，進一步調查兩人財務背景後，發現他們並無物業，加上收入不穩定，認為該筆現金來源有可疑，而且兩人每次出境僅逗留約60分鐘，懷疑未曾進入澳門或珠海。海關亦不排除3名司機入境澳門及珠海後，透過「回港易」計劃返港避檢疫。

此外，海關於涉案住宅單位和找換店檢走多部手提電話和超過30萬元現金，並已凍結被捕人士名下合共約58萬元的資產。案件仍在調查中，各被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕，亦不排除黑錢運往澳門賭場使用。

海關於本月19至23日派出超過40名關員，突擊搜查3個位於新界的住宅單位及一間位於觀塘的持牌找換店，並以涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名及違反《實體貨幣及不記名可轉讓票據跨境流動條例》罪名拘捕5名懷疑涉案男子，年齡介乎40至43歲，包括3名跨境車司機及2名找換店負責人。

海關提醒市民，處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。

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記者：曾秋文