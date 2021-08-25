【阿富汗局勢】塔利班對女性「29條禁令」曝光　禁大聲笑塗甲油會被斬手指

▲ 塔利班被揭發對女性有「29條禁令」，包括禁止女性大聲笑和化妝。

阿富汗武裝組織塔利班佔領首都喀布爾後，勢將重新掌權，當地女性人人自危。塔利班日前承諾會尊重女性，並聲稱女性將被允許工作、學習，外界對此相當質疑，當地有婦女組織更曾揭開塔利班對女性有「29條禁令」，連大聲笑也不行。

塔利班陸續被揭發對女性的不公平制度，甚至擊斃沒穿罩袍的女性及擄走未婚女子做性奴。在17日塔利班開記者會強調和平統治當日，一名婦女因在公共場合被指沒有穿著罩袍而遭塔利班分子擊斃，整個人倒在血泊中，令人髮指。

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而早前一名《CNN》駐阿富汗女記者Clarissa Ward在喀布爾機場外拍攝時，有塔利班武裝分子拿著AK-47步槍上前，威脅她要遮蓋臉部，幸好她表明已獲採訪許可，才獲准放行。

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此外，首都喀布爾有記者拍攝到一家美容院外，一名男子用白色油漆塗掉身穿白紗的女性廣告照片，不少商家也因害怕被指「倡導女權」而受罰，紛紛塗掉或撕毀女性廣告。

塔利班對女性一直存有大堆禁令，阿富汗婦女革命協會（RAWA）揭露了塔利班對女性的「29條禁令」，當中包括不准大聲笑、不准化妝，沒有近親男性陪同的婦女不准進行任何活動，顯示出女性只被視為男性的附屬，女性不應公開示人。29條禁令如下︰

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責任編輯︰王明芳