【七救星】七師傅人氣升密密拍廣告　雞檔太子情迷七仙羽幽默感　

▲ 七仙羽與雞檔太子爺李創偉（Catry）。

近期憑《七救星》人氣進一步急升的七仙羽，再為連鎖式經營食店拍該集團新推出的「蒜椒雞腳筋」宣傳照，並分別擺出「金雞獨立」、「聞雞起舞」、「OH MY GOD」及「好味到O咀」等甫士。

ViuTV戀愛真人騷《阿女又戀嚟》的雞檔太子爺李創偉（Catry）亦有同場任試食專員，他為七仙羽「著迷」，笑言要找七師傅當女友。



七師傅說：「《七救星》播出一星期，反應好好，身邊好多朋友都鍾意，真係好多謝大家支持與愛戴，我也希望可以拍攝續集，繼續為大家增添歡樂。」

Catry欣賞七師傅幽默

至於雞檔太子爺Catry從小已知道，刁鑽的雞腳筋是全隻雞的精萃：「雞腳筋的製作繁複，所以一般家庭甚少會弄這道菜，而坊間也很少地方有售。」而今次跟七師傅合作，他表示十分很高興，更說：「見到七師傅會很開心，又感受到無窮的愛，找女朋友一定會找這一類型呢！」

七師傅金句連連，令曾經拍攝ViuTV真人騷《阿女又戀嚟》的Catry聯想到節目中植詠珊（Cathy）媽媽媚姨，媚姨同樣頻頻爆出金句，Catry笑說：「七師傅令我想起媚姨，如果她們同時扮譚仔姐姐服待我便好了，哈哈。」



同時，七師傅知道她不少粉絲也是MIRROR和ERROR的粉絲，經常要應援要長期站立，腳仔痠痛。

拆解腳痛原因

作為一位擁有中醫師資格和自然療法醫師資格的譚仔姐姐，七師傅更教大家預防腳痛小貼士：「大家有空可以跟我多做『金雞獨立』和『聞雞起舞』等動作，可以放鬆肌肉，不用怕企到腳痛。」

Catry更補充多吃雞腳筋，可以以形補形。七師傅大表認同，更說：「多吃雞腳筋，不怕腳抽筋。大家要有好腳骨力，今次真是雞（機）不可失呀！」